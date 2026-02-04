Brasil 2026: el pueblo al que muy pocos saben llegar por lo poco conocido que es
Ubicado en el estado de Maranhão, este destino dispone de diversas actividades y una propuesta gastronómica única en Sudamérica. Los detalles en la nota.
Cuando llegan las vacaciones, elegir bien el destino es vital para desconectarse y recuperar energías. En Sudamérica existen múltiples opciones para escapar de la rutina, aunque no todas logran combinar paisajes únicos, tranquilidad y condiciones climáticas favorables para disfrutar el descanso al máximo.
Dentro de ese mapa, Brasil se posiciona como uno de los territorios más completos y atrapantes del territorio. En el nordeste del país, Lençóis Maranhenses aparece como una gema preciosa: un enorme parque donde las dunas blancas conviven con lagunas de agua cristalina que cambian según la temporada.
Qué se puede hacer en Lençóis Maranhenses
En esta tranquila región, la propuesta apunta de lleno al descanso y a la vida al aire libre. Hay alojamientos accesibles y confortables, pensados para quienes priorizan el silencio, la calma y la cercanía con el entorno natural.
Las opciones para recorrer la zona son variadas. Se puede caminar entre dunas y lagunas, o sumarse a recorridos en vehículos 4x4 que permiten apreciar mayores distancias y descubrir rincones menos transitados.
A eso se suma el costado cultural: la gastronomía ofrece pescados frescos y recetas tradicionales que deleitan el paladar de los visitantes, mientras que el trato cálido y cercano de los habitantes permite una experiencia auténtica, ideal para volver en el futuro.
Dónde quedan Lençóis Maranhenses
Lençóis Maranhenses está situado en el nordeste brasileño, dentro del estado de Maranhão, a poca distancia de São Luís, su principal ciudad. Esta ubicación lo convierte en un destino accesible desde diversos puntos y atractivo para quienes desean cortar con la rutina sin resignar comodidad.
Cómo llegar a Lençóis Maranhenses
La forma más habitual de llegar es pasando por Barreirinhas, ciudad a la que se accede por carretera y desde donde salen paseos fluviales por el río Preguiça. En cambio, quienes prefieren un trayecto más corto suelen elegir Atins, ya que ofrece un ingreso más rápido y práctico al área del parque.
