Brasil 2026: el pueblo al que muy pocos saben llegar por lo poco conocido que es

Dónde quedan Lençóis Maranhenses

Lençóis Maranhenses está situado en el nordeste brasileño, dentro del estado de Maranhão, a poca distancia de São Luís, su principal ciudad. Esta ubicación lo convierte en un destino accesible desde diversos puntos y atractivo para quienes desean cortar con la rutina sin resignar comodidad.

Cómo llegar a Lençóis Maranhenses

La forma más habitual de llegar es pasando por Barreirinhas, ciudad a la que se accede por carretera y desde donde salen paseos fluviales por el río Preguiça. En cambio, quienes prefieren un trayecto más corto suelen elegir Atins, ya que ofrece un ingreso más rápido y práctico al área del parque.