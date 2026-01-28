Descubrí Chile: el lugar parecido a Islandia que es increíble

Cómo llegar a la Región de Aysén

La manera más ágil de llegar a Aysén es tomando un vuelo hacia el aeropuerto de Balmaceda, muy cerca de Coyhaique, con conexiones desde Santiago o Punta Arenas.

Por tierra, también es posible: desde el norte, recorriendo la Carretera Austral que parte en Puerto Montt. Si el recorrido comienza desde el sur de Argentina, se debe conectar con El Chaltén y el Parque Nacional Los Glaciares.