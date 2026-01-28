Descubrí Chile: el lugar parecido a Islandia que es increíble
Uno de los puntos más atractivos es su diversidad de paisajes imponentes, gracias a su excelente ubicación entre Los Lagos y Magallanes. Los detalles en la nota.
Chile se consolida como uno de los destinos más atractivos de Sudamérica, combinando naturaleza y una oferta turística amplia que sorprende a cada visitante. Desde montañas y fiordos hasta extensas playas de arena blanca, el país ofrece experiencias para todos los gustos.
En el sur, la Región de Aysén destaca por su belleza intacta, ubicada entre Los Lagos y Magallanes, con paisajes que combinan glaciares, ríos y bosques, convirtiéndose en un punto imperdible para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en un mismo viaje.
Qué se puede hacer en la Región de Aysén
La Región de Aysén se presenta como un destino único para quienes buscan naturaleza y aventura. Allí es posible recorrer senderos intactos, como los del Cerro Castillo o el Parque Nacional Patagonia, atravesar la Carretera Austral rodeada de vegetación o explorar en kayak las Cuevas de Mármol y el río Baker.
El territorio también ofrece oportunidades para la pesca deportiva, el avistamiento de animales autóctonos y el descubrimiento de pueblos como Caleta Tortel, donde las casas están sobre pilotes y conectadas por pasarelas de madera. Todo esto convierte a Aysén en uno de los lugares más impresionantes de Sudamérica.
Dónde queda la Región de Aysén
Situada en el sur de Chile, la Región de Aysén pertenece a la Patagonia y se encuentra entre las regiones de Los Lagos y Magallanes. Su capital, Coyhaique, funciona como base ideal para visitar parques nacionales, entre ellos Laguna San Rafael, Queulat, Cerro Castillo y Patagonia.
Cómo llegar a la Región de Aysén
La manera más ágil de llegar a Aysén es tomando un vuelo hacia el aeropuerto de Balmaceda, muy cerca de Coyhaique, con conexiones desde Santiago o Punta Arenas.
Por tierra, también es posible: desde el norte, recorriendo la Carretera Austral que parte en Puerto Montt. Si el recorrido comienza desde el sur de Argentina, se debe conectar con El Chaltén y el Parque Nacional Los Glaciares.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario