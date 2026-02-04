Descubrí Bariloche en 2026: el rincón que enamora con sus paisajes y montañas

Una vez en el mirador, los visitantes pueden disfrutar de un balcón natural con vistas privilegiadas al Lago Moreno, el cerro López y distintos sectores del Parque Nacional Nahuel Huapi. Muchos optan por llevar una vianda y permanecer un buen rato contemplando el paisaje, sacando fotos o simplemente descansando en silencio.

Dónde queda La Mirada del Doctor

La Mirada del Doctor se encuentra en las afueras de San Carlos de Bariloche, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a pocos kilómetros del centro de la ciudad. El acceso al sendero comienza en la zona conocida como el kilómetro 13 de la Avenida Bustillo, un punto habitual para iniciar caminatas de montaña.

El recorrido forma parte del sendero 128, habilitado y señalizado por Parques Nacionales. A lo largo del camino, el entorno natural se mantiene prácticamente intacto, lo que permite una conexión profunda con el paisaje patagónico y una experiencia alejada del turismo masivo.

Cómo llegar a La Mirada del Doctor

Para llegar al inicio del sendero se puede optar por transporte público, tomando el colectivo que recorre la Avenida Bustillo hasta el kilómetro 13, o bien acceder en vehículo particular. Sobre la ruta hay espacios para estacionar y cartelería que indica claramente el comienzo del camino.

El acceso es gratuito, aunque se recomienda registrar la caminata en la web de Parques Nacionales por motivos de seguridad. También existen agencias de turismo aventura que ofrecen el recorrido con guías especializados, una opción ideal para quienes no conocen la zona o prefieren realizar la experiencia acompañados.

En días de mal clima o condiciones adversas, no se aconseja realizar la caminata, ya que la pendiente y el terreno pueden volverse resbaladizos. Planificar la salida y consultar el pronóstico es clave para disfrutar al máximo este rincón mágico de Bariloche.