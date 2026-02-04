Descubrí Bariloche en 2026: el rincón que enamora con sus paisajes y montañas
San Carlos de Bariloche vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del sur argentino, especialmente durante las vacaciones de invierno.
Más allá de los centros de esquí y los clásicos recorridos turísticos, el turismo aventura gana protagonismo entre quienes buscan experiencias distintas, contacto con la naturaleza y paisajes imponentes.
Dentro de ese abanico de propuestas, existe un rincón poco conocido que sorprende incluso a quienes visitan la ciudad con frecuencia. Se trata de un lugar ideal para quienes disfrutan del senderismo, el silencio de la montaña y las vistas panorámicas que solo la Patagonia puede ofrecer. Una caminata exigente, pero gratificante, que se convirtió en una de las joyas ocultas de Bariloche.
Este espacio combina naturaleza virgen, tranquilidad y un entorno que invita a desconectar del ritmo cotidiano. Durante el invierno, el paisaje se transforma con nieve y hielo, creando una postal única que deslumbra a turistas y locales por igual.
Qué se puede hacer en La Mirada del Doctor
La actividad principal en La Mirada del Doctor es el senderismo, una propuesta ideal para quienes buscan aventura y ejercicio físico en un entorno natural. El recorrido presenta una dificultad media a alta, por lo que se recomienda contar con buen estado físico, calzado adecuado y ropa de abrigo, especialmente en invierno.
El ascenso tiene una duración aproximada de dos horas y media, aunque el tiempo puede variar según el ritmo de cada persona y las condiciones climáticas. Durante el trayecto, el sendero atraviesa bosques de lengas y coihues, ofreciendo vistas parciales que anticipan el espectáculo final.
Una vez en el mirador, los visitantes pueden disfrutar de un balcón natural con vistas privilegiadas al Lago Moreno, el cerro López y distintos sectores del Parque Nacional Nahuel Huapi. Muchos optan por llevar una vianda y permanecer un buen rato contemplando el paisaje, sacando fotos o simplemente descansando en silencio.
Dónde queda La Mirada del Doctor
La Mirada del Doctor se encuentra en las afueras de San Carlos de Bariloche, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a pocos kilómetros del centro de la ciudad. El acceso al sendero comienza en la zona conocida como el kilómetro 13 de la Avenida Bustillo, un punto habitual para iniciar caminatas de montaña.
El recorrido forma parte del sendero 128, habilitado y señalizado por Parques Nacionales. A lo largo del camino, el entorno natural se mantiene prácticamente intacto, lo que permite una conexión profunda con el paisaje patagónico y una experiencia alejada del turismo masivo.
Cómo llegar a La Mirada del Doctor
Para llegar al inicio del sendero se puede optar por transporte público, tomando el colectivo que recorre la Avenida Bustillo hasta el kilómetro 13, o bien acceder en vehículo particular. Sobre la ruta hay espacios para estacionar y cartelería que indica claramente el comienzo del camino.
El acceso es gratuito, aunque se recomienda registrar la caminata en la web de Parques Nacionales por motivos de seguridad. También existen agencias de turismo aventura que ofrecen el recorrido con guías especializados, una opción ideal para quienes no conocen la zona o prefieren realizar la experiencia acompañados.
En días de mal clima o condiciones adversas, no se aconseja realizar la caminata, ya que la pendiente y el terreno pueden volverse resbaladizos. Planificar la salida y consultar el pronóstico es clave para disfrutar al máximo este rincón mágico de Bariloche.
