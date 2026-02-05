Es un ícono de Callao: el bodegón histórico donde se come la mejor milanesa de cuadril y guisos
Queda en una esquina mítica y sus platos son gigantes. La milanesa de cuadril es la estrella del menú. El dato clave para comer rico y barato.
En el corazón del microcentro porteño, “Los Galgos” es uno de los pocos bodegones de Buenos Aires que combina tradición y calidez. Este emblemático recinto se distingue por su propuesta de cocina clásica argentina, donde cada plato refleja recetas transmitidas de generación en generación con el objetivo de atrapar el paladar de los visitantes.
Su ambiente acogedor, sumado sus platos generosos y precios accesibles, lo convierten en un punto de encuentra ideal para compartir entre amigos o en familia. Por otro lado, uno de los puntos más valorados por los comensales es su accesibilidad, ya que ofrece una amplia conexión con transportes públicos.
Las especialidades de "Los Galgos"
Al igual que los tradicionales bodegones porteños, "Los Galgos" presentan una extensa carta, compuesta por diferentes exquisiteces. Estas son las especialidades de este restaurante:
- Medialunas
- Tostados
- Café con leche
- Tortilla de papa
- Guisos
- Tallarines caseros
- Ensalada tibia de Calabaza
- Pollo pastoril
- Risotto verde
- Merluza a la milanesa
- Milanesa de cuadril
Dónde queda "Los Galgos"
Ubicado en Avenida Callao 501, en pleno centro de Buenos Aires, este lugar es de fácil acceso desde cualquier barrio. Por otro lado, abre sus puertas de 8:30 a 00, siendo perfecto para que los visitantes puedan comenzar el día con un rico desayuno o cerrar la jornada con una cena abundante.
Cómo llegar a "Los Galgos"
Llegar a "Los Galgos" es sencillo gracias a su céntrica ubicación. Quienes usan transporte público pueden tomar el Subte B y bajar en la estación Uruguay, a pocos pasos del bodegón.
También pasan varias líneas de colectivo a metros de este recinto, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad. Para quienes van en auto, el lugar es accesible, aunque conviene considerar que el tráfico en la zona es intenso y el estacionamiento limitado.
