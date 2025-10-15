Vacaciones en Bariloche: el pueblo que te transportará directo a Europa

Visitar las casitas de té y probar pastelería artesanal como strudel o tartas.

Recorrer las plantaciones de frutos rojos y participar en la elaboración de dulces caseros .

Explorar los senderos que llevan a la Laguna Negra y a los cerros Bailey Willis y López, disfrutando de vistas únicas de la Patagonia.

Conocer el Centro Cultural local, donde se celebran festividades y se mantiene viva la historia del pueblo.

Cada rincón combina naturaleza, cultura y gastronomía, convirtiendo la visita en una experiencia completa y memorable.

Dónde queda Colonia Suiza

Colonia Suiza se encuentra a solo 23 kilómetros al oeste del Centro Cívico de Bariloche, al pie del Cerro López. Este pequeño poblado fue fundado a finales del siglo XIX y se destaca por ser el primer asentamiento europeo de la región, conservando su encanto histórico y sus tradiciones hasta hoy.

Cómo llegar a Colonia Suiza

Llegar es muy sencillo: desde el centro de Bariloche, se toma la avenida Exequiel Bustillo, se conecta con la rotonda hacia la única salida que no sigue el recorrido del Lago Nahuel Huapi y se avanza unos seis kilómetros hasta llegar al pueblo. El trayecto en auto dura aproximadamente 35 minutos, lo que lo convierte en una escapada perfecta para disfrutar en el día o combinar con una estadía más larga.