Vacaciones en Bariloche: el pueblo que te transportará directo a Europa
A solo 23 kilómetros del Centro Cívico, hay un pequeño pueblo que combina historia, naturaleza y gastronomía europea. Mirá.
Bariloche es uno de los destinos más visitados de Argentina, famoso por sus paisajes, su gastronomía y su amplia oferta de actividades para todos los gustos. Más allá de los lugares clásicos como el Cerro Catedral, el Cerro Campanario o el Lago Nahuel Huapi, existe un rincón especial que atrapa a quienes buscan historia, naturaleza y cultura en un mismo recorrido.
Este pintoresco poblado, primer asentamiento europeo en la región, mantiene intacta gran parte de su arquitectura histórica y tradiciones suizas. Sus calles, casitas y rincones ofrecen una experiencia que parece trasladarte directamente a Europa, mientras que su gastronomía —con pastelería artesanal y dulces caseros— conquista a todos los visitantes.
Los paisajes tiene vistas al Cerro López y a los cerros Bailey Willis y Goye, hacen que cada paseo sea inolvidable. Ya sea en invierno o verano, sus senderos, lagunas y plantaciones de frutos rojos invitan a conectar con la naturaleza y disfrutar de un entorno tranquilo y encantador.
Qué se puede hacer en Colonia Suiza
En Colonia Suiza, las opciones van mucho más allá de contemplar sus paisajes. Entre las actividades más destacadas se encuentran:
Visitar las casitas de té y probar pastelería artesanal como strudel o tartas.
Recorrer las plantaciones de frutos rojos y participar en la elaboración de dulces caseros.
Explorar los senderos que llevan a la Laguna Negra y a los cerros Bailey Willis y López, disfrutando de vistas únicas de la Patagonia.
Conocer el Centro Cultural local, donde se celebran festividades y se mantiene viva la historia del pueblo.
Cada rincón combina naturaleza, cultura y gastronomía, convirtiendo la visita en una experiencia completa y memorable.
Dónde queda Colonia Suiza
Colonia Suiza se encuentra a solo 23 kilómetros al oeste del Centro Cívico de Bariloche, al pie del Cerro López. Este pequeño poblado fue fundado a finales del siglo XIX y se destaca por ser el primer asentamiento europeo de la región, conservando su encanto histórico y sus tradiciones hasta hoy.
Cómo llegar a Colonia Suiza
Llegar es muy sencillo: desde el centro de Bariloche, se toma la avenida Exequiel Bustillo, se conecta con la rotonda hacia la única salida que no sigue el recorrido del Lago Nahuel Huapi y se avanza unos seis kilómetros hasta llegar al pueblo. El trayecto en auto dura aproximadamente 35 minutos, lo que lo convierte en una escapada perfecta para disfrutar en el día o combinar con una estadía más larga.
