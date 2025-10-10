Escapada en Buenos Aires: el pueblo poco para descansar y recargar energías

Para quienes disfrutan de la historia y la cultura, Bolívar ofrece recorridos por sus edificios antiguos, ferias artesanales y pulperías tradicionales, donde se pueden probar platos típicos y conocer más sobre la identidad local.

Dónde queda San Carlos de Bolívar

San Carlos de Bolívar —más conocida simplemente como Bolívar— se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires, y es la cabecera del partido homónimo. Está situada a unos 336 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que la convierte en una escapada ideal para un fin de semana o unas mini vacaciones.

El destino combina su ambiente de pueblo tranquilo con una infraestructura turística completa: alojamiento, gastronomía regional y espacios recreativos para todas las edades.

Cómo llegar a San Carlos de Bolívar

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más práctica es tomar la Ruta Nacional 205 hasta el empalme con la Ruta Provincial 65, y luego continuar unos 15 kilómetros más hasta el acceso principal por la Ruta Nacional 226.

El trayecto total ronda las cuatro horas en auto, con caminos en buen estado y señalización clara. También hay servicios de ómnibus de larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro y llegan directamente al centro de Bolívar.