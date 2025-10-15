Vacaciones en Brasil: el destino mágico con playas vírgenes

Por las noches, mantiene un ambiente relajado, ideal para disfrutar de música en vivo, probar cócteles y bebidas típicas brasileñas. Esto hace vivir una velada tranquila lejos del bullicio de las grandes ciudades.

Dónde queda Caraíva

Este sitio está situado en el estado de Bahía, en la región norte de Brasil, dentro del tramo de costa conocido como la Costa del Descubrimiento. El pueblo se encuentra entre el río Caraíva y las aguas del océano Atlántico, lo que le brinda un entorno único con playas de aguas calmadas y una vegetación tropical muy abundante.

Cómo llegar a Caraíva

La manera más rápida para llegar es volando a Porto Seguro, la ciudad más cercana con aeropuerto. Desde allí, se continúa en auto o transporte hasta Nova Caraíva, el punto desde el cual se cruza el río en canoa para entrar al pueblo. Este recorrido combina ofreciendo paisaje atrapantes característicos de la zona.