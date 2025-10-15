Vacaciones en Brasil: el destino mágico con playas vírgenes
Ubicado en el estado de Bahía, junto al océano Atlántico, este sitio es perfecto para vacacionar y relajarse frente al mar. Los detalles en la nota.
El calor ya se hace sentir y el verano está a la vuelta de la esquina. Por este motivo, los preparativos para las vacaciones no se pueden esquivar y muchos eligen sitios con mar para hacerle frente a las altas temperaturas. Brasil es uno de los más destacados con un amplio abanico de playas de aguas cristalinas y arena blanca.
Uno de los destinos más valorados en el territorio brasileño es Caraíva, con playas vírgenes que hacen de las vacaciones un momento inigualable. Este sitio se ubica junto al océano Atlántico, dentro del estado de Bahía, y es perfecto para realizar diferentes aventuras al aire libre.
Qué se puede hacer en Caraíva
En Caraíva, las actividades giran en torno a la naturaleza. Sus playas, como Praia da Barra y Praia do Satu, son perfectas tanto para descansar bajo el sol como para practicar deportes acuáticos, desde kayak hasta stand-up paddle.
Los recorridos en canoa a través de los manglares permiten descubrir de cerca la flora y fauna del lugar, ofreciendo una experiencia auténtica en contacto con la naturaleza.
Por las noches, mantiene un ambiente relajado, ideal para disfrutar de música en vivo, probar cócteles y bebidas típicas brasileñas. Esto hace vivir una velada tranquila lejos del bullicio de las grandes ciudades.
Dónde queda Caraíva
Este sitio está situado en el estado de Bahía, en la región norte de Brasil, dentro del tramo de costa conocido como la Costa del Descubrimiento. El pueblo se encuentra entre el río Caraíva y las aguas del océano Atlántico, lo que le brinda un entorno único con playas de aguas calmadas y una vegetación tropical muy abundante.
Cómo llegar a Caraíva
La manera más rápida para llegar es volando a Porto Seguro, la ciudad más cercana con aeropuerto. Desde allí, se continúa en auto o transporte hasta Nova Caraíva, el punto desde el cual se cruza el río en canoa para entrar al pueblo. Este recorrido combina ofreciendo paisaje atrapantes característicos de la zona.
