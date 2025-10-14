Turismo en Jujuy: el pueblo que compite con los más lindos del mundo por su belleza natural

Además, el pueblo invita a vivir sus tradiciones: la Chayada de Mojones, las celebraciones de la Pachamama y las ferias de artesanos son parte de su esencia. Quienes buscan una experiencia más tranquila pueden visitar viñedos locales, participar en cosechas o compartir comidas típicas con las familias del lugar.

Dónde queda Maimará

Maimará se ubica a solo 7 kilómetros de Tilcara y a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy, dentro de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un punto estratégico para recorrer el norte jujeño y descubrir otros destinos cercanos como Purmamarca, Humahuaca y La Quiaca.

El pueblo, con apenas 3.500 habitantes, conserva un espíritu íntimo y auténtico. Sus calles tranquilas y el ritmo pausado de su vida diaria hacen que cada visitante se sienta parte de su comunidad, aunque sea por unos días.

Cómo llegar a Maimará

Desde San Salvador de Jujuy se accede fácilmente por la Ruta Nacional 9, completamente asfaltada y en excelente estado. También hay colectivos regulares desde la terminal jujeña con salidas entre las 6:00 y las 22:30.

Maimará cuenta con alojamientos familiares, posadas y pequeños emprendimientos gastronómicos donde se puede disfrutar de platos regionales, como humitas, tamales y guisos típicos del norte. Un destino perfecto para quienes buscan desconectarse, respirar aire puro y reconectarse con lo esencial.