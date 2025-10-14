Vacaciones en Brasil: la joya que la inteligencia artificial eligió como el pueblo ideal para visitar

Praia do Cachadaço : ideal para practicar snorkel y disfrutar de paisajes paradisíacos.

Praia de Antigos : rodeada de vegetación y perfecta para quienes disfrutan de la naturaleza.

Praia do Jabaquara : con aguas calmas y transparentes, ideal para nadar y descansar.

Praia do Sono : con arena blanca, aguas claras y un ambiente tranquilo, ideal para relajarse.

Praia da Ponta Negra : de fácil acceso en barco y con buenos servicios.

: de fácil acceso en barco y con buenos servicios. Praia de Lula: pequeña y escondida, perfecta para quienes buscan privacidad.

Dónde queda Paraty

Este destino está ubicado en la famosa Costa Verde de Brasil, en el tramo que conecta Río de Janeiro con São Paulo. Su casco se caracteriza por calles adoquinadas, que se llenan de agua durante la marea alta. Por este motivo, se la conoce como “la Venecia brasileña”.

Cómo llegar a Paraty

Para llegar a Paraty, los viajeros tienen varias opciones. Desde Río de Janeiro, se puede tomar un autobús que realiza el recorrido en aproximadamente cuatro horas.

También es posible conducir por la ruta BR-101, un camino que bordea la famosa Costa Verde y ofrece vistas panorámicas del litoral brasileño. Otra alternativa utilizada es arribar por vía marítima, tomando un barco desde localidades cercanas, permitiendo llegar de manera directa y sin tráfico.