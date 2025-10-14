Vacaciones en Brasil: la joya que la inteligencia artificial eligió como el pueblo ideal para visitar
Compuesto por playas de aguas cristalinas y arena blanca, este destino es perfecto para disfrutar durante las vacaciones. Los detalles en la nota.
Brasil sorprende a los turistas con diferentes destinos que combinan belleza natural y experiencias atrapantes. Entre sus joyas menos conocidas, la Inteligencia Artificial señaló a Paraty como el sitio perfecto para descansar durante las vacaciones gracias a sus diferentes atracciones y serenidad.
Este rincón del estado de Río de Janeiro, situado en la famosa Costa Verde, invita a los turistas a recorrer sus calles históricas, disfrutar de su variada gastronomía y sumergirse en playas de aguas cristalinas y arena blanca. Este amplio abanico de opciones conquista el corazón de todos los visitantes.
Qué se puede hacer en Paraty
En este atractivo destino, los visitantes pueden explorar su centro histórico, con calles adoquinadas y construcciones coloniales que reflejan siglos de historia. Además, es un lugar ideal para disfrutar de actividades en el agua, como el snorkel, donde se pueden ver peces, corales y una vida marina muy colorida.
También es posible relajarse en sus playas cercanas, de arena blanca y aguas transparentes, perfectas para descansar y disfrutar del entorno natural. Estos son las playas más reconocidas de Paraty:
- Praia do Cachadaço: ideal para practicar snorkel y disfrutar de paisajes paradisíacos.
- Praia de Antigos: rodeada de vegetación y perfecta para quienes disfrutan de la naturaleza.
- Praia do Jabaquara: con aguas calmas y transparentes, ideal para nadar y descansar.
- Praia do Sono: con arena blanca, aguas claras y un ambiente tranquilo, ideal para relajarse.
- Praia da Ponta Negra: de fácil acceso en barco y con buenos servicios.
- Praia de Lula: pequeña y escondida, perfecta para quienes buscan privacidad.
Dónde queda Paraty
Este destino está ubicado en la famosa Costa Verde de Brasil, en el tramo que conecta Río de Janeiro con São Paulo. Su casco se caracteriza por calles adoquinadas, que se llenan de agua durante la marea alta. Por este motivo, se la conoce como “la Venecia brasileña”.
Cómo llegar a Paraty
Para llegar a Paraty, los viajeros tienen varias opciones. Desde Río de Janeiro, se puede tomar un autobús que realiza el recorrido en aproximadamente cuatro horas.
También es posible conducir por la ruta BR-101, un camino que bordea la famosa Costa Verde y ofrece vistas panorámicas del litoral brasileño. Otra alternativa utilizada es arribar por vía marítima, tomando un barco desde localidades cercanas, permitiendo llegar de manera directa y sin tráfico.
