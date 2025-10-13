Turismo en Chile: el lugar al sur con playas y lagos que tiene paisajes increíbles

Por otro lado, también hay alternativas para los que prefieren la aventura. La Playa Los Pinos es un lugar ideal para practicar deportes náuticos. Allí se pueden realizar travesías en kayak, paseos en bote o incluso actividades de vela, siempre con el paisaje costero como gran protagonista.

Dónde queda Araucanía

Ubicada en el sur de Chile, la Araucanía combina montañas, bosques, lagos y mar. En esta región se encuentra Puerto Saavedra, una localidad costera a poco más de una hora de Temuco.

Cómo llegar a Araucanía

La forma más práctica de llegar a la Araucanía es volar hasta Temuco, el principal punto de conexión del sur chileno. Desde allí, se puede continuar hacia Puerto Saavedra en auto o en transporte público. Además, es posible hacer el trayecto en autobús, ya que hay servicios frecuentes que enlazan la capital con Temuco, lo que facilita su acceso.