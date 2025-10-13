Turismo en Chile: el lugar al sur con playas y lagos que tiene paisajes increíbles
Ubicado al sur del país trasandino, este destino es perfecto para desconectar en medio de la naturaleza y descansar durante las vacaciones. Los detalles en la nota.
Sudamérica es uno de los territorios del planeta tierra que más atractivos turísticos para vacacionar presenta. Con las imponentes playas de Brasil, la extensa vegetación de Argentina o las montañas y lagos de Chile, cada propuesta tiene como objetivo ofrecer un descanso único y atrapante, en medio de maravillas y paisajes únicos en el mundo.
Dentro del amplio abanico de propuestas para elegir, aparece Araucanía, situada en el sur del país trasandino. Con lagos, montañas y paisajes deslumbrantes, esta región comenzó a ganar lugar durante el último tiempo, siendo encargada de recibir a cientos de turistas todo el año.
Qué se puede hacer en Araucanía
Este destino ofrece una gran variedad de propuestas para aquellos que buscan entrar en contacto con la naturaleza. Muy cerca de Playa Maule, se encuentra el Parque Costanera, un sitio perfecto para caminar, contemplar el paisaje y relajarse frente al mar.
En los alrededores también se ubica el Lago Budi, de enorme valor natural y cultural. Sus tranquilas aguas permiten navegar en kayak, mientras se observa la flora y fauna que lo rodean. Además, es posible acercarse a las raíces del pueblo Mapuche Lafkenche, que mantiene vivas sus costumbres y artesanías.
Por otro lado, también hay alternativas para los que prefieren la aventura. La Playa Los Pinos es un lugar ideal para practicar deportes náuticos. Allí se pueden realizar travesías en kayak, paseos en bote o incluso actividades de vela, siempre con el paisaje costero como gran protagonista.
Dónde queda Araucanía
Ubicada en el sur de Chile, la Araucanía combina montañas, bosques, lagos y mar. En esta región se encuentra Puerto Saavedra, una localidad costera a poco más de una hora de Temuco.
Cómo llegar a Araucanía
La forma más práctica de llegar a la Araucanía es volar hasta Temuco, el principal punto de conexión del sur chileno. Desde allí, se puede continuar hacia Puerto Saavedra en auto o en transporte público. Además, es posible hacer el trayecto en autobús, ya que hay servicios frecuentes que enlazan la capital con Temuco, lo que facilita su acceso.
