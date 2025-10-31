Vacaciones en Brasil: el pueblo con mar turquesa que nadie conoce y es imperdible

Cómo llegar a São Miguel dos Milagres

Si estás en Maceió, la capital de Alagoas, y querés llegar a São Miguel dos Milagres, el camino es sencillo: primero tomá la AL-105, luego desviate por la AL-435 y continuá por la AL-101 hasta tu destino. Son unos 100 kilómetros de recorrido, que se traducen en casi dos horas de viaje en auto disfrutando del paisaje.