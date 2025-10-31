Vacaciones en Brasil: el pueblo con mar turquesa que nadie conoce y es imperdible
En un rincón apartado de los circuitos turísticos tradicionales, se esconde un sitio que deslumbra con algunos de los panoramas más bellos de la zona.
Brasil, uno de los destinos para el turismo más populares del mundo, atrae a los viajeros con sus paisajes naturales impresionantes y su rica herencia cultural e histórica. Más allá de sus famosas playas, el país ofrece rincones secretos ideales para quienes buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza.
En el noreste brasileño se encuentra São Miguel dos Milagres, un pequeño pueblo pesquero que combina aguas cristalinas, calma y belleza natural. Rodeado de cocoteros y con cinco playas espectaculares, es perfecto para relajarse, disfrutar de la gastronomía local y realizar actividades como snorkel o paseos en lancha, ofreciendo experiencias únicas tanto para quienes buscan descanso como aventura.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
El pueblo de São Miguel dos Milagres ofrece diversas actividades turísticas, según la playa que se visite. En total, cuenta con cinco playas principales, todas ideales para disfrutar de la naturaleza, aunque el acceso puede complicarse durante la marea alta.
- Praia do Marceneiro: elegida por quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Es la playa más desértica y alberga dos reconocidas posadas frente al mar.
- Praia do Riacho: recomendada para familias, gracias a sus piscinas naturales. Ofrece paseos en kayak ideales para recorrer sus aguas de forma relajada.
- Praia do Toque y Porto da Rua: las más conocidas del pueblo y donde se concentra el centro turístico. Con la marea baja, se forman piscinas naturales perfectas para disfrutar del stand up paddle.
- Praia do Patacho: considerada la más linda del municipio, con aguas cálidas y transparentes, es el sitio ideal para hacer snorkel y observar la vida marina.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
São Miguel dos Milagres, en la costa norte de Alagoas, es un pequeño pueblo pesquero que combina tranquilidad, naturaleza y encanto local. Ubicado a 36 km de Maragogi y a 106 km de Maceió, se destaca como un refugio ideal para quienes buscan descansar entre playas paradisíacas del nordeste brasileño.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
Si estás en Maceió, la capital de Alagoas, y querés llegar a São Miguel dos Milagres, el camino es sencillo: primero tomá la AL-105, luego desviate por la AL-435 y continuá por la AL-101 hasta tu destino. Son unos 100 kilómetros de recorrido, que se traducen en casi dos horas de viaje en auto disfrutando del paisaje.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario