Vacaciones en Brasil 2025: el destino ideal para desconectar de la rutina
A metros del océano y cerca de Río de Janeiro, este destino es perfecto para realizar diferentes actividades al aire libre. Los detalles en la nota.
Sudamérica reúne destinos que combinan historia, cultura y paisajes únicos. Ciudades como Río de Janeiro, Santiago o Buenos Aires destacan no solo por su arquitectura y vida urbana, sino también por la calidez de su gente, la diversidad gastronómica y los espacios naturales que las rodean.
Entre estas opciones, Praia Dois Rios, en Río de Janeiro, se ganó un lugar especial en los turistas durante el último tiempo. Esta isla brasileña, a pocos metros del océano, se distingue por su entorno natural y su ambiente sereno, convirtiéndose en un sitio ideal para quienes buscan desconectarse y disfrutar de unas vacaciones atrapantes.
Qué se puede hacer en Praia Dois Rios
En Praia Dois Rios, los turistas pueden explorar los manglares y descubrir la diversidad de la fauna local, practicar snorkel en aguas cristalinas o descansar sobre su arena dorada.
Además, la isla cuenta con opciones para realizar caminatas por senderos rodeados de vegetación autóctona, la posibilidad de visitar las ruinas de la antigua prisión, que hoy funcionan como espacio cultural, y contemplar los paisajes donde el río se une con el mar.
Dónde queda Praia Dois Rios
Este sitio se encuentra en Ilha Grande, en el estado de Río de Janeiro. La playa se extiende sobre la costa abierta al océano y recibe su nombre por los dos ríos que desembocan en sus extremos, creando un paisaje natural singular y único en el mundo.
Cómo llegar a Praia Dois Rios
Existen dos formas de acceder a Praia Dois Rios. Una opción es tomar una lancha desde Vila do Abraão, el principal puerto de Ilha Grande. La otra alternativa es recorrer un sendero a pie, ideal para quienes disfrutan del trekking y quieren aprovechar el camino para admirar los paisajes naturales que ofrece la isla.
