Vacaciones en Brasil: el pueblo que es comparado con Suiza y es increíble para visitar
En el sur de Brasil, Gramado atrae a los turistas con su arquitectura alpina, paisajes de montaña y encanto único, un destino ideal para unas vacaciones.
Gramado, en el estado de Río Grande del Sur, se convirtió en un destino imperdible para quienes buscan unas vacaciones únicas en Brasil. Esta ciudad combina un estilo europeo con paisajes de montaña, calles empedradas y arquitectura inspirada en los Alpes, ganándose el apodo de “la Suiza brasileña”.
Su gastronomía artesanal y su ambiente acogedor atraen a turistas de todo el mundo, especialmente argentinos que visitan Santa Catarina. Entre montañas verdes y rincones de cuento, Gramado ofrece una experiencia que mezcla naturaleza, cultura y tranquilidad, perfecta para unas vacaciones que quedan en la memoria.
Qué se puede hacer en Gramado
Gramado, en el sur de Brasil, es un destino ideal para unas vacaciones que combinan naturaleza, cultura y diversión. Su estética alpina, el clima fresco y sus tradiciones de origen alemán, italiano y portugués crean un encanto único que atrae a turistas de todo el mundo. Entre sus principales atractivos se destacan el Lago Negro, rodeado de coníferas traídas de la Selva Negra, y la Plaza de las Etnias, donde se celebra la diversidad cultural de la región. La Rua Torta, similar a la famosa Lombard Street de San Francisco, es perfecta para fotos y paseos.
Gramado ofrece experiencias para todos los gustos: visitas a fábricas de chocolate artesanal como Prawer, recorridos por el Parque Olivas con vistas panorámicas a los cañones, y paseos por sus calles decoradas durante la temporada navideña, que la transforman en un escenario de cuento.
A pocos kilómetros se encuentra Canela, con el Parque do Caracol y su cascada de 131 metros, y el Skyglass, una pasarela de vidrio a 360 metros de altura con vistas al valle de Ferradura. También se pueden visitar Nova Petrópolis, conocida por su laberinto floral, y Bento Gonçalves, epicentro de la ruta del vino gaúcho. Gramado y sus alrededores garantizan unas vacaciones memorables en Brasil, entre paisajes de montaña, cultura y aventuras para toda la familia.
Dónde queda Gramado
Ubicada en la región serrana de Río Grande del Sur, Gramado es un destino ideal para unas vacaciones en Brasil. Sus paisajes, su ambiente tranquilo y su propuesta turística combinan naturaleza, arte y gastronomía. Desde paseos por bosques y lagos hasta recorridos culturales y gastronómicos que reflejan su herencia germánica, Gramado ofrece experiencias para todos los gustos, invitando a disfrutar del turismo en un entorno de postal europea.
Cómo llegar a Gramado
Gramado, a tres horas de Porto Alegre, es accesible en auto, micro o excursiones organizadas. Turistas argentinos suelen hacer escala camino a las playas del sur de Brasil, disfrutando de su buena conectividad y amplia oferta hotelera.
