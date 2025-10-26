Vacaciones en Brasil: el pueblo que es comparado con Suiza y es increíble para visitar

Dónde queda Gramado

Ubicada en la región serrana de Río Grande del Sur, Gramado es un destino ideal para unas vacaciones en Brasil. Sus paisajes, su ambiente tranquilo y su propuesta turística combinan naturaleza, arte y gastronomía. Desde paseos por bosques y lagos hasta recorridos culturales y gastronómicos que reflejan su herencia germánica, Gramado ofrece experiencias para todos los gustos, invitando a disfrutar del turismo en un entorno de postal europea.

Cómo llegar a Gramado

Gramado, a tres horas de Porto Alegre, es accesible en auto, micro o excursiones organizadas. Turistas argentinos suelen hacer escala camino a las playas del sur de Brasil, disfrutando de su buena conectividad y amplia oferta hotelera.