Vacaciones cerca de Bariloche: la joya escondida de la Ruta de los Siete Lagos que tenés que visitar

Dónde queda Villa Meliquina

Este paraíso se encuentra a media hora de San Martín de los Andes y a unas tres horas de Bariloche. Rodeada de montañas y bosques, la aldea mantiene un aire de tranquilidad en cada rincón. Su ubicación estratégica la convierte en una parada perfecta dentro de la Ruta de los Siete Lagos, sumando un punto nuevo al circuito tradicional.

Cómo llegar a Villa Meliquina

Por ahora, el acceso es por un camino de ripio que conecta con la ruta de los Siete Lagos, pero el proyecto de asfaltado cambiará el panorama en los próximos años. Se puede llegar desde San Martín de los Andes o desde Bariloche, disfrutando de un recorrido panorámico único en el país. El viaje se convierte en parte de la experiencia, atravesando lagos, ríos y montañas que regalan postales inolvidables.