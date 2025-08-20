Vacaciones cerca de Bariloche: la joya escondida de la Ruta de los Siete Lagos que tenés que visitar
Entre bosques espesos, caballos sueltos y aguas turquesas, hay un rincón que todavía conserva el encanto de lo virgen. Conocelo acá.
La Patagonia guarda secretos que sorprenden incluso a quienes ya conocen sus paisajes más famosos. Uno de ellos una pequeña aldea rodeada de montañas y playas tranquilas, que pronto será parte oficial de la Ruta de los Siete Lagos. A solo 30 kilómetros de San Martín de los Andes, este paraíso poco explorado combina naturaleza, historia y una calma difícil de encontrar en otros puntos turísticos.
Lo que hace especial a este destino es su capacidad de mantener un carácter silvestre y autosustentable, incluso cuando cada año suma visitantes atraídos por sus aguas cristalinas y su entorno único. En 2027, gracias al asfaltado de un tramo de 15 km, será mucho más accesible sin perder la magia que lo distingue: bosques de lengas, ríos que parecen espejos y caballos que caminan libremente por el pueblo.
Viajar en septiembre por la región es un plan ideal para quienes quieran disfrutar del cambio de estación en la Patagonia, cuando los colores del bosque empiezan a mezclarse con las primeras nieves en las cumbres.
Qué se puede hacer en Villa Meliquina
En esta villa no vas a encontrar grandes hoteles ni shoppings, sino propuestas simples y auténticas para disfrutar del entorno. Algunas de las actividades más destacadas son:
Pesca de truchas en la desembocadura del río Hermoso.
Kayak, kitesurf o nado en el lago Meliquina.
Senderismo suave entre coihues y radales.
Avistaje de aves, desde garzas hasta águilas moras.
Bañarse en los Pozones del Caleufú, piletas naturales de agua turquesa.
Visitar la capilla San Jorge, con estilo nórdico en medio de las montañas.
Dónde queda Villa Meliquina
Este paraíso se encuentra a media hora de San Martín de los Andes y a unas tres horas de Bariloche. Rodeada de montañas y bosques, la aldea mantiene un aire de tranquilidad en cada rincón. Su ubicación estratégica la convierte en una parada perfecta dentro de la Ruta de los Siete Lagos, sumando un punto nuevo al circuito tradicional.
Cómo llegar a Villa Meliquina
Por ahora, el acceso es por un camino de ripio que conecta con la ruta de los Siete Lagos, pero el proyecto de asfaltado cambiará el panorama en los próximos años. Se puede llegar desde San Martín de los Andes o desde Bariloche, disfrutando de un recorrido panorámico único en el país. El viaje se convierte en parte de la experiencia, atravesando lagos, ríos y montañas que regalan postales inolvidables.
