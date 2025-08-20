Yanina Latorre, sobre el escándalo de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich en un boliche: "Lo encaró y..."

chechu bonelli dario cvitanich boliche

La crisis, que se habría gestado desde febrero, escaló a un nivel dramático cuando, en un intento de animarla, las amigas de Chechu la convencieron de salir a un boliche. Para su sorpresa, la modelo se encontró cara a cara con su expareja y su nueva novia. Latorre describió la escena como un momento de gran tensión: "Fueron a un boliche ¿y quiénes estaban? Cvitanich y Figueiras, ¿podés creer?".