Yanina Latorre, sobre el escándalo de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich en un boliche: "Lo encaró y..."
Durante su programa, la periodista habló de cómo reaccionó la modelo cuando se enteró de la nueva relación de su ex. Los detalles.
Aunque la separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se mantuvo en un bajo perfil, los detalles que han comenzado a trascender en los medios sugieren un quiebre mucho más tenso de lo que se creía. Lejos de ser un divorcio sin conflictos, la ruptura de esta pareja, que por años proyectó la imagen de la familia perfecta, estaría marcada por el enojo y el escándalo.
La periodista Yanina Latorre reveló en su programa de radio una serie de episodios que confirman la tensión. Según la información, la crisis entre la modelo y el exfutbolista se remonta a varios meses, pero el punto de quiebre se dio cuando Chechu se enteró, a través de la prensa, del nuevo romance de Cvitanich con la empresaria Ivana Figueiras.
Latorre señaló que la noticia afectó profundamente a Bonelli, quien se encontraba "muy enojada" y "bajoneada", al punto de ausentarse de su trabajo por una semana. "Ella está muy enojada porque se enteró por la prensa de la relación con Ivana Figueiras. Se puso mal, quedó muy triste, tan triste que durante una semana faltó al trabajo", afirmó Latorre.
La crisis, que se habría gestado desde febrero, escaló a un nivel dramático cuando, en un intento de animarla, las amigas de Chechu la convencieron de salir a un boliche. Para su sorpresa, la modelo se encontró cara a cara con su expareja y su nueva novia. Latorre describió la escena como un momento de gran tensión: "Fueron a un boliche ¿y quiénes estaban? Cvitanich y Figueiras, ¿podés creer?".
Aunque Chechu Bonelli no los miró ni les habló, una de sus amigas decidió confrontar a Cvitanich. Latorre reveló que "lo encaró a Cvitanich y lo amenazó. Lo dijo unas cuantas cosas". Este episodio, ocurrido seis meses después de la separación, muestra que la pareja todavía no puede soltar el vínculo y que la situación es mucho más compleja de lo que parece.
