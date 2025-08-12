Bariloche: volcó un micro que trasladaba pasajeros hacia el Cerro Catedral

Mientras tanto, el chofer "sufrió algunos golpes, pero ya está consciente", según precisó Follonier, que respaldó al empleado a quien describió como un hombre de "unos 40 años" que tiene "mucha experiencia" manejando con nieve o hielo en la ruta.

El director del hospital Ramón Carrillo de Bariloche, Víctor Parodi, informó durante la tarde que 15 personas fueron evaluadas en ese centro médico, y confirmó que "todos registran heridas leves y algunos sufrieron fracturas menores".

Parodi remarcó que "ninguno quedó internado", tras el accidente. También hubo dos pasajeros derivados al Sanatorio San Carlos, en Bariloche, por algunas lesiones menores.