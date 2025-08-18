La escapada familiar perfecta: el pueblo mágico de Buenos Aires con muchas actividades

Olavarria 2

Dónde queda Olavarría

Olavarría se encuentra en el centro de la provincia, a unos 359 km de la Ciudad de Buenos Aires. Su ubicación estratégica favorece tanto el comercio como el turismo, y la rodean rutas de fácil acceso como la Nacional 226 y las Provinciales 51 y 60.

Cómo llegar a Olavarría

Se puede llegar en auto por la Ruta Nacional 226, en ómnibus desde distintas localidades, o en tren a través del servicio de Ferrobaires que conecta con Buenos Aires y Bahía Blanca. El aeródromo local, con pista pavimentada de 2,2 km, puede recibir aviones grandes como un Boeing 727, aunque no cuenta con vuelos regulares.

Con su combinación de historia, naturaleza y gastronomía, Olavarría es el destino perfecto para una escapada que lo tiene todo, a solo unas horas de viaje.