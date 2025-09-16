MinutoUno

Escapada a Uruguay: el pueblo donde un famoso futbolista de Boca se casó

Ubicado a tan solo 75 kilómetros del departamento de Colonia, este destino enamora con sus viñedos y naturaleza. Los detalles en la nota.

Rodeado de playas

Rodeado de playas, viñedos y naturaleza, este fue el destino uruguayo que eligió este ídolo de Boca para casarse. 

Uruguay es uno de los países de Sudamérica que enamora no solo por su amplia gastronomía, en la que se pueden encontrar chivitos y diferentes preparaciones tradicionales, sino también por sus sierras, playas y otras atracciones naturales que sumergen a cada turista en una experiencia única.

Uno de los sitios más destacados es Carmelo, en el departamento de Colonia. Con extensas playas y viñedos reconocidos en todo el territorio sudamericano, este rincón del país charrúa fue el elegido por Carlos Tevez para casarse con el amor de su vida: Vanesa Mansilla.

Qué hacer en Carmelo

Carmelo, Uruguay
Las playas de Carmelo son perfectas para observar la puesta del sol.

Carmelo es un destino ideal para el descanso y los placeres sencillos. El puente giratorio de hierro, activo desde 1912, sigue siendo una de la principales atracciones en la actualidad. Además, las playas del río invitan a relajarse, tomar mate o disfrutar del atardecer en compañía de la familia.

El pueblo también dispone de bodegas boutique donde se puede degustar Tannat y recorrer viñedos, mientras que el centro cautiva con sus casas antiguas y bares que son el punto de encuentro de los lugareños. Para los amantes de la naturaleza y las aventuras, hay opciones de senderismo, paseos en bicicleta, kayak y excursiones en barco por el río.

Dónde queda Carmelo

Carmelo se encuentra en el suroeste de Uruguay, más precisamente en el departamento de Colonia. La ciudad se ubica a orillas del río Uruguay, rodeada de viñedos, naturaleza y caminos, lo que le añade un entorno perfecto para desconectarse y disfrutar de la serenidad.

Cómo llegar a Carmelo

Llegar a Carmelo desde Buenos Aires es sencillo: se puede tomar un ferry hasta Colonia del Sacramento y luego conducir alrededor de una hora, o elegir la ruta más directa con el ferry a Nueva Palmira, a solo 10 kilómetros del destino.

