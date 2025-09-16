Escapada a Uruguay: el pueblo donde un famoso futbolista de Boca se casó

Dónde queda Carmelo

Carmelo se encuentra en el suroeste de Uruguay, más precisamente en el departamento de Colonia. La ciudad se ubica a orillas del río Uruguay, rodeada de viñedos, naturaleza y caminos, lo que le añade un entorno perfecto para desconectarse y disfrutar de la serenidad.

Cómo llegar a Carmelo

Llegar a Carmelo desde Buenos Aires es sencillo: se puede tomar un ferry hasta Colonia del Sacramento y luego conducir alrededor de una hora, o elegir la ruta más directa con el ferry a Nueva Palmira, a solo 10 kilómetros del destino.