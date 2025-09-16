Escapada a Uruguay: el pueblo donde un famoso futbolista de Boca se casó
Ubicado a tan solo 75 kilómetros del departamento de Colonia, este destino enamora con sus viñedos y naturaleza. Los detalles en la nota.
Uruguay es uno de los países de Sudamérica que enamora no solo por su amplia gastronomía, en la que se pueden encontrar chivitos y diferentes preparaciones tradicionales, sino también por sus sierras, playas y otras atracciones naturales que sumergen a cada turista en una experiencia única.
Uno de los sitios más destacados es Carmelo, en el departamento de Colonia. Con extensas playas y viñedos reconocidos en todo el territorio sudamericano, este rincón del país charrúa fue el elegido por Carlos Tevez para casarse con el amor de su vida: Vanesa Mansilla.
Qué hacer en Carmelo
Carmelo es un destino ideal para el descanso y los placeres sencillos. El puente giratorio de hierro, activo desde 1912, sigue siendo una de la principales atracciones en la actualidad. Además, las playas del río invitan a relajarse, tomar mate o disfrutar del atardecer en compañía de la familia.
El pueblo también dispone de bodegas boutique donde se puede degustar Tannat y recorrer viñedos, mientras que el centro cautiva con sus casas antiguas y bares que son el punto de encuentro de los lugareños. Para los amantes de la naturaleza y las aventuras, hay opciones de senderismo, paseos en bicicleta, kayak y excursiones en barco por el río.
Dónde queda Carmelo
Carmelo se encuentra en el suroeste de Uruguay, más precisamente en el departamento de Colonia. La ciudad se ubica a orillas del río Uruguay, rodeada de viñedos, naturaleza y caminos, lo que le añade un entorno perfecto para desconectarse y disfrutar de la serenidad.
Cómo llegar a Carmelo
Llegar a Carmelo desde Buenos Aires es sencillo: se puede tomar un ferry hasta Colonia del Sacramento y luego conducir alrededor de una hora, o elegir la ruta más directa con el ferry a Nueva Palmira, a solo 10 kilómetros del destino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario