Vacaciones en Chile: los tres lugares para conocer y disfrutar del Pacífico

Por último, Valparaíso cautiva con sus arquitecturas coloridas, murales callejeros y un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Cerca de la ciudad, la Laguna Verde se presenta como un sitio tranquilo, ideal para descansar rodeado de naturaleza y disfrutar de vistas únicas.

atacama.jpg El desierto de Atacama destaca por sus dunas, salares y géiseres.

El país trasandino no solo deslumbra por sus paisajes y cultura, sino también por la calidez de su gente, que acobija a cada turista de manera única. Además, su rica gastronomía, que combina sabores tradicionales y modernos, hace que cada visitante viva una experiencia atrapante en Chile.