Turismo en la Patagonia: la playa perfecta para disfrutar durante el próximo verano

En Camarones, la playa es el gran atractivo, pero no el único. Quienes llegan pueden recorrer la Reserva Faunística Cabo Dos Bahías, un área protegida donde habitan colonias de pingüinos de Magallanes, guanacos y choiques. También se puede visitar el Museo de los Pioneros, que guarda la historia local, o caminar por el pequeño puerto, donde todavía se respira ambiente pesquero.

Las actividades al aire libre son variadas: paseos en kayak por las aguas tranquilas, avistaje de aves, pesca deportiva y caminatas por los acantilados. Además, la gastronomía es un capítulo aparte: los mariscos frescos y el cordero patagónico son imperdibles.

Dónde queda Camarones

Camarones se encuentra en la provincia de Chubut, sobre la costa atlántica de la Patagonia argentina. Es una localidad pequeña, con apenas unos miles de habitantes, lo que le otorga un aire íntimo y relajado, lejos del turismo masivo. Su ubicación estratégica permite acceder tanto a reservas naturales como a otras playas de la zona.

La playa principal se caracteriza por su arena clara y aguas calmas, ideales para descansar, disfrutar en familia o simplemente contemplar el paisaje. Al no estar saturada de visitantes, conserva un entorno limpio y bien cuidado, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan un lugar distinto al de los destinos más populares.

Cómo llegar a Camarones

Para llegar a Camarones desde Trelew o Comodoro Rivadavia, se debe tomar la Ruta Nacional 3 y luego la Ruta Provincial 30, en un recorrido que atraviesa paisajes típicamente patagónicos. Desde Trelew, el trayecto es de unos 250 km, mientras que desde Comodoro Rivadavia son alrededor de 250 km también, lo que lo hace accesible desde ambas ciudades.

Otra opción es viajar en micro desde Trelew hasta Camarones, con servicios que operan durante todo el año. Para quienes prefieran mayor comodidad, alquilar un auto es una buena alternativa, ya que permite recorrer no solo la localidad, sino también los atractivos cercanos como Cabo Dos Bahías.