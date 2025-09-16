Operan de urgencia a Thiago Medina: los detalles de la cirugía tras el brutal accidente

El dolor de Daniela Celis por el estado de Thiago Medina: "Estoy destrozada, solo me queda tener fe"

Tras llamar la atención por sus posteos en redes sociales, Daniela Celis volvió a estar frente a una cámara de televisión este martes para contar detalles sobre el estado actual de su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, que sufrió un accidente de tránsito el viernes pasado.

"Todo es muy difícil, no me quiero agarrar de algo, solo me queda tener fe y esperanzas para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas", expresó la joven en un móvil de Intrusos en el que estuvo acompañada por Nacho Castañares, su amigo desde que entraron a la casa de Gran Hermano.

"Estoy destrozada por dentro", agregó Daniela Celis al precisar que su expareja tiene "un diagnóstico reservado" mientras sigue internado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

daniela celis

Justamente en Moreno fue donde Thiago Medina protagonizó un violento choque con su moto el viernes pasado, y como resultado sufrió la fractura de seis costillas y politraumatismos que comprometieron órganos vitales.

Al ser consultada sobre cómo se enteró del accidente, Daniela Celis contó que llamó varias veces al padre de sus hijas y eventualmente una mujer atendió y la puso al tanto: "Me dijo 'estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital'".

"Mi familia vino y me fui volando a verlo. Quiero ir a la casa de la persona que ayudó a Thiago para agradecerle", comentó acerca de los primeros momentos en que la atención de testigos fue clave para salvarle la vida a su expareja.

"A Thiago lo vi una sola vez el domingo y quiero que sepa que las nenas están bien", expresó la mediática en referencia a las gemelas Laia y Aimé.