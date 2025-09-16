Operan de urgencia a Thiago Medina: los detalles de la cirugía tras el brutal accidente
Romina Uhrig confirmó que el ex Gran Hermano será intervenido luego de su brutal accidente en moto que lo mantiene luchando por su vida.
Thiago Medina continúa internado en estado delicado tras el grave accidente de tránsito que sufrió el viernes por la noche mientras circulaba en moto por la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), Romina Uhrig confirmó este martes que el exparticipante de Gran Hermano será sometido a una cirugía de urgencia.
La intervención, que se llevará a cabo en la zona del tórax, busca reparar las múltiples fracturas que padece. Según trascendió, Thiago tiene ocho costillas rotas y los especialistas intentarán extraer las astillas que podrían poner en riesgo órganos vitales, entre ellos el pulmón, que ya presenta complicaciones.
Respecto a su estado actual, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, a través de un parte difundido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, informó: "Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva". En ese mismo reporte se señaló que el paciente presentó fiebre, por lo cual se le realizaron cultivos y se ajustó el tratamiento antibiótico.
Tras el accidente, el joven ingresó al hospital en estado crítico y fue llevado de inmediato a quirófano. En esa primera operación, los profesionales le extirparon el bazo y detectaron daños en el pulmón y en el riñón. En la actualidad, continúa sedado, con respiración asistida de forma mecánica y bajo estricta vigilancia médica.
El dolor de Daniela Celis por el estado de Thiago Medina: "Estoy destrozada, solo me queda tener fe"
Tras llamar la atención por sus posteos en redes sociales, Daniela Celis volvió a estar frente a una cámara de televisión este martes para contar detalles sobre el estado actual de su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, que sufrió un accidente de tránsito el viernes pasado.
"Todo es muy difícil, no me quiero agarrar de algo, solo me queda tener fe y esperanzas para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas", expresó la joven en un móvil de Intrusos en el que estuvo acompañada por Nacho Castañares, su amigo desde que entraron a la casa de Gran Hermano.
"Estoy destrozada por dentro", agregó Daniela Celis al precisar que su expareja tiene "un diagnóstico reservado" mientras sigue internado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.
Justamente en Moreno fue donde Thiago Medina protagonizó un violento choque con su moto el viernes pasado, y como resultado sufrió la fractura de seis costillas y politraumatismos que comprometieron órganos vitales.
Al ser consultada sobre cómo se enteró del accidente, Daniela Celis contó que llamó varias veces al padre de sus hijas y eventualmente una mujer atendió y la puso al tanto: "Me dijo 'estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital'".
"Mi familia vino y me fui volando a verlo. Quiero ir a la casa de la persona que ayudó a Thiago para agradecerle", comentó acerca de los primeros momentos en que la atención de testigos fue clave para salvarle la vida a su expareja.
"A Thiago lo vi una sola vez el domingo y quiero que sepa que las nenas están bien", expresó la mediática en referencia a las gemelas Laia y Aimé.
