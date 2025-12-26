VTV: la fecha en la cual la verificación aumentará su valor
El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó un aumento del 21,8% en la VTV, un ajuste que vuelve a golpear el bolsillo de los conductores.
Desde el 16 de enero, la VTV en la provincia de Buenos Aires volverá a aumentar tras la publicación de la Resolución 369 en el Boletín Oficial bonaerense. La actualización del esquema tarifario eleva los valores vigentes desde julio y encarece un trámite obligatorio para poder circular.
Con el nuevo ajuste, la tarifa base pasa de $79.640,87 a $97.057,65, lo que implica una suba del 21,8%. El incremento alcanza a autos particulares, motos, vehículos pesados y remolques, con IVA incluido en todo el territorio provincial. Mientras ARCA ajusta multas, la VTV también mete presión al bolsillo. Manejar cuesta, literal.
Cuánto costará la VTV desde el 16 de enero
Los nuevos valores oficiales para renovar la VTV en la provincia de Buenos Aires serán los siguientes: a partir de acá en bullets
- Motos: $38.801,03
- Vehículos hasta 2.500 kilos: $97.057,65
- Vehículos de más de 2.500 kilos: $174.604,64
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kilos: $58.201,54
- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $87.302,33
La VTV es obligatoria para autos particulares y motos radicados en la provincia que tengan más de dos años de antigüedad o superen los 60.000 kilómetros, además de otros rodados de uso comercial.
Requisitos para realizar el trámite
Para realizar la verificación, deberás presentar:
- DNI vigente
- Licencia de conducir vigente
- Seguro del vehículo vigente
- Constancia de pago de la reserva del turno
- Cédula verde o azul (si se presenta un tercero)
- Título de propiedad del vehículo
- En motovehículos: cédula verde y/o rosa
- Correo electrónico válido, donde se enviará la confirmación y la boleta
Además, al momento de asistir al turno es obligatorio contar con:
- Matafuegos
- Balizas
- Botiquín de emergencias
- Cinturones de seguridad en correcto funcionamiento
Vencimiento y multas
La VTV se renueva de forma anual y circular con la oblea vencida expone a multas elevadas. La verificación deja de ser válida al día siguiente de su vencimiento. Si caduca en noviembre, debe renovarse antes de diciembre; de lo contrario, el vehículo queda automáticamente en infracción. Manejar fuera de regla sale caro.
