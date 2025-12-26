VTV: la fecha en la cual la verificación aumentará su valor

DNI vigente

Licencia de conducir vigente

Seguro del vehículo vigente

Constancia de pago de la reserva del turno

Cédula verde o azul (si se presenta un tercero)

Título de propiedad del vehículo

En motovehículos: cédula verde y/o rosa

Correo electrónico válido, donde se enviará la confirmación y la boleta

VTV (1).png

Además, al momento de asistir al turno es obligatorio contar con:

Matafuegos

Balizas

Botiquín de emergencias

Cinturones de seguridad en correcto funcionamiento

Vencimiento y multas

La VTV se renueva de forma anual y circular con la oblea vencida expone a multas elevadas. La verificación deja de ser válida al día siguiente de su vencimiento. Si caduca en noviembre, debe renovarse antes de diciembre; de lo contrario, el vehículo queda automáticamente en infracción. Manejar fuera de regla sale caro.