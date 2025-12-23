VTV: hasta dónde están permitidos los vidrios polarizados
En caso que el coche no cumpla con los requisitos establecidos, la inspección queda rechazada automáticamente. Conocé todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene como objetivo principal reducir accidentes y asegurar el correcto funcionamiento de los coches. Para ello, realiza inspecciones minuciosas en talleres autorizados para evaluar el estado de ciertos componentes clave de cualquier vehículo, como lo son los frenos, neumáticos y amortiguadores, entre otros.
Además, durante las últimas semanas, se anunció que los vidrios polarizados quedaron prohibidos, lo que deriva en el rechazo de la inspección de forma automática. En caso de que la VTV sea denegada por este u otro motivo, el conductor debe solucionar los problemas y volver a presentarse para poder obtener la aprobación.
Los dos tipos de oscurecimiento que rechazan la VTV al instante
Existen dos tipos de oscurecimientos de los vidrios que ahora provocan el rechazo automático de la VTV. En primer lugar, los vidrios polarizados están permitidos si no superan el nivel máximo de oscurecimiento establecido por la normativa. Por este motivo, cualquier exceso será motivo de denegación.
En segundo orden, queda totalmente prohibida la polarización del parabrisas y el uso de cristales con efecto espejo en las demás ventanillas del vehículo. Si se infringen estas reglas, la VTV será rechazada de inmediato y el trámite no podrá continuar, obligando al vehículo a una nueva inspección para regularizar la situación.
Los riesgos y multas por transitar sin la Verificación Técnica Vehicular
Circular con la VTV vencida o con la verificación rechazada puede traer varias consecuencias adversas, desde multas económicas y sanciones para el conductor, hasta la retención inmediata del vehículo en ciertos casos.
Por este motivo, es fundamental mantener el trámite al día, asegurarse de que la inspección se haya realizado correctamente y tener toda la documentación a mano. De esta manera, se puede transitar con tranquilidad por todas las carreteras del territorio argentino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario