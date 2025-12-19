VTV: los cambios que tendrá el trámite para la verificación vehicular
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Quiénes no tendrán que hacer la VTV en 2026
Aunque es obligatorio que todos los autos tengan la Verificación Técnica Vehicular al día y renueven la habilitación anualmente, existe un grupo de autos que no tienen que hacerla siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.
Según indica el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos vehículos no deben hacer la VTV:
- Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o antes que registren 60.000 kilómetros recorridos.
- Motos cero kilómetro previas al primer año de antigüedad.
Quiénes mantienen la obligación
Deberán verificar:
-
Autos con más de cuatro años o que ya pasaron los 60.000 km.
Motos con más de un año de antigüedad.
La documentación requerida seguirá siendo la misma: DNI, cédula verde o azul, seguro vigente y comprobante del turno. En el caso de motos, se controlarán principalmente luces y frenos. La vigencia continuará siendo anual y podrá renovarse desde 45 días antes.
Qué pasa con los híbridos y eléctricos
Si bien hubo versiones que señalaban una posible exclusión, finalmente estos modelos seguirán realizando la VTV, aunque con protocolos ajustados a su tecnología.
Cómo saber si tu vehículo está exento
Para confirmar si corresponde hacer la verificación en 2026, se deberá revisar:
-
Año de alta: desde 2023 en adelante, suele quedar dispensado.
Kilometraje: si pasó los 60.000 km, debe verificarse.
Tipo de unidad: motos con menos de 12 meses no realizan el trámite.
Turnos para la VTV: así será el proceso
Provincia de Buenos Aires:
-
Ingreso al portal oficial.
Selección del turno según la terminación de la patente.
Pago digital.
Presentación en la planta con la documentación.
Ciudad de Buenos Aires:
-
Agendar desde el portal oficial según el mes de vencimiento.
Completar los datos del vehículo y del titular.
Elegir modalidad de pago.
Seleccionar día, planta y horario.
Confirmar la reserva con el pago del trámite.
