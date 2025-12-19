VTV: los cambios que tendrá el trámite para la verificación vehicular

Autos con más de cuatro años o que ya pasaron los 60.000 km.

Motos con más de un año de antigüedad.

La documentación requerida seguirá siendo la misma: DNI, cédula verde o azul, seguro vigente y comprobante del turno. En el caso de motos, se controlarán principalmente luces y frenos. La vigencia continuará siendo anual y podrá renovarse desde 45 días antes.

Qué pasa con los híbridos y eléctricos

Si bien hubo versiones que señalaban una posible exclusión, finalmente estos modelos seguirán realizando la VTV, aunque con protocolos ajustados a su tecnología.

Cómo saber si tu vehículo está exento

Para confirmar si corresponde hacer la verificación en 2026, se deberá revisar:

Año de alta: desde 2023 en adelante, suele quedar dispensado.

Kilometraje: si pasó los 60.000 km, debe verificarse.

Tipo de unidad: motos con menos de 12 meses no realizan el trámite.

Turnos para la VTV: así será el proceso

Provincia de Buenos Aires:

Ingreso al portal oficial.

Selección del turno según la terminación de la patente.

Pago digital.

Presentación en la planta con la documentación.

Ciudad de Buenos Aires: