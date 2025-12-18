VTV: las modificaciones confirmadas para el 2026 y qué tener en cuenta
Esta inspección se debe realizar en talleres autorizados y tiene como objetivo reducir accidentes por desperfectos mecánicos. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que tiene como objetivo principal prevenir accidentes producto de fallas mecánicas o defectos en los vehículos. Además, esta inspección se lleva a cabo en talleres autorizados, donde revisan diferentes componentes clave de cada coche.
Durante la inspección, se revisan frenos, luces, neumáticos, dirección y parabrisas, asegurando que cada automóvil cumpla con los estándares de seguridad establecidos. Por este motivo, circular sin la VTV no solo pone en riesgo a terceros, sino que también puede desencadenar en elevadas multas que golpean directamente el bolsillo.
Qué cambios tiene la VTV en enero 2026
Durante los últimos días se conoció que los vehículos híbridos y eléctricos deberán realizar la VTV en 2026, aunque los controles se adaptarán a su tecnología específica.
Además, los autos dados de alta desde 2023 están exentos si no superan los 60.000 km, mientras que las motos con menos de un año de antigüedad tampoco deben pasar por el proceso de verificación.
Por otro lado, los turnos para inspeccionar los coches durante el primer mes del 2026 seguirán gestionándose de manera digital en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Los autos exentos de realizar la VTV en enero 2026
A partir de enero, los autos particulares estarán exentos de la VTV si tienen menos de cuatro años desde su patentamiento o no superan los 60.000 kilómetros, aplicando a vehículos registrados entre 2023 y 2025.
Las motos con menos de un año, así como los vehículos de bomberos, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, tampoco deberán verificar. Se estima que esta medida reducirá cerca de un 15% la demanda de turnos en las plantas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario