VTV: las modificaciones confirmadas para el 2026 y qué tener en cuenta

Los autos exentos de realizar la VTV en enero 2026

A partir de enero, los autos particulares estarán exentos de la VTV si tienen menos de cuatro años desde su patentamiento o no superan los 60.000 kilómetros, aplicando a vehículos registrados entre 2023 y 2025.

Las motos con menos de un año, así como los vehículos de bomberos, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, tampoco deberán verificar. Se estima que esta medida reducirá cerca de un 15% la demanda de turnos en las plantas.