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El line up completo de WELL FEST: todas las actividades y figuras del festival federal del fin de semana

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Este fin de semana llega la primera edición del festival que reúne a diferentes referentes de la salud, para charlas gratuitas y muchas experiencias.

El line up completo de WELL FEST: todas las actividades y figuras del festival federal del fin de semana

El line up completo de WELL FEST: todas las actividades y figuras del festival federal del fin de semana

A horas de su inicio, se dio a conocer el line up completo de WELL FEST, el festival federal de salud, prevención y calidad de vida que desembarca este fin de semana en Santiago del Estero, con todo tipo de actividades.

Con sello argentino y espíritu federal, el evento impulsado por Indalo Well junto a Grupo Indalo —en articulación con la provincia norteña— propone una experiencia integral para repensar cómo nos cuidamos, nos conectamos y vivimos.

Durante dos jornadas con propuestas en simultáneo, el encuentro combinará movimiento, conocimiento, innovación y entretenimiento bajo una premisa clara: el bienestar abarca tanto la salud física como el equilibrio emocional, los vínculos humanos y la búsqueda de propósito.

Especialistas invitados y los cinco espacios temáticos de WELL FEST

La programación contará con la presencia de destacados referentes nacionales del ámbito médico, la nutrición y el bienestar, encabezados por el Dr. Daniel López Rosetti, la Lic. Romina Pereiro, Naty Franz y el Dr. Facundo Pereyra, entre otros especialistas.

Para disfrutar de charlas, talleres y actividades pensadas para toda la familia, el predio estará organizado en cinco espacios temáticos:

  • Escenario Principal

  • Voces WELL

  • Beduina, Mini Domo

  • Mundo WELL | Infancias

  • Sabores WELL | Espacio Gastronómico

El line up completo de WELL FEST, día por día

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