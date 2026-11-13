El line up completo de WELL FEST: todas las actividades y figuras del festival federal del fin de semana
Este fin de semana llega la primera edición del festival que reúne a diferentes referentes de la salud, para charlas gratuitas y muchas experiencias.
A horas de su inicio, se dio a conocer el line up completo de WELL FEST, el festival federal de salud, prevención y calidad de vida que desembarca este fin de semana en Santiago del Estero, con todo tipo de actividades.
Con sello argentino y espíritu federal, el evento impulsado por Indalo Well junto a Grupo Indalo —en articulación con la provincia norteña— propone una experiencia integral para repensar cómo nos cuidamos, nos conectamos y vivimos.
Durante dos jornadas con propuestas en simultáneo, el encuentro combinará movimiento, conocimiento, innovación y entretenimiento bajo una premisa clara: el bienestar abarca tanto la salud física como el equilibrio emocional, los vínculos humanos y la búsqueda de propósito.
Especialistas invitados y los cinco espacios temáticos de WELL FEST
La programación contará con la presencia de destacados referentes nacionales del ámbito médico, la nutrición y el bienestar, encabezados por el Dr. Daniel López Rosetti, la Lic. Romina Pereiro, Naty Franz y el Dr. Facundo Pereyra, entre otros especialistas.
Para disfrutar de charlas, talleres y actividades pensadas para toda la familia, el predio estará organizado en cinco espacios temáticos:
-
Escenario Principal
-
Voces WELL
-
Beduina, Mini Domo
-
Mundo WELL | Infancias
-
Sabores WELL | Espacio Gastronómico
El line up completo de WELL FEST, día por día
Sábado
Domingo
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario