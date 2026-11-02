WELL FEST tiene su primera edición en Santiago del Estero: cómo es la cumbre dedicada a salud y bienestar
El 14 y 15 de noviembre, el Parque del Encuentro será sede de una propuesta que integrará salud, movimiento, conocimiento, innovación y entretenimiento.
El mes de noviembre marcará el inicio de un hito en la conversación sobre la salud integral y la calidad de vida en el país. WELL FEST, una propuesta pionera que reúne en un mismo espacio contenidos, experiencias interactivas y actividades vinculadas a la prevención, la longevidad y el equilibrio personal, tendrá su edición inaugural en la provincia de Santiago del Estero.
Con sello 100% argentino y un marcado espíritu federal, la iniciativa es impulsada por Indalo Well junto a Grupo Indalo, en articulación con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero.
El festival busca desafiar los paradigmas tradicionales del cuidado personal para promover una mirada holística que contempla el cuerpo, la mente, los vínculos comunitarios y el propósito de vida.
Fecha y sede confirmadas para Well Fest en Santiago del Estero
La primera edición de WELL FEST se llevará a cabo durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre de 2026 en el emblemático Parque del Encuentro, en la capital santagueña.
El evento ofrecerá una plataforma abierta a personas de todas las edades y generaciones, combinando actividades presenciales, talleres prácticos, charlas con especialistas y experiencias compartidas en comunidad.
Los tres pilares de la experiencia
La propuesta conceptual de WELL FEST se articula sobre tres ejes fundamentales diseñados para brindar herramientas aplicables a la vida cotidiana:
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Bienestar Físico: Enfoque en la actividad física, el deporte, la medicina preventiva, la alimentación saludable y la optimización del descanso.
Bienestar Emocional y Mental: Espacios dedicados a la gestión del estrés, la salud mental, el mindfulness y el desarrollo de vínculos humanos saludables.
Bienestar Espiritual y Propósito: Actividades orientadas a la reconexión personal, la búsqueda de sentido y la alineación con los propios valores.
Un formato itinerante y federal
Uno de los aspectos más destacados de WELL FEST es su concepción como plataforma itinerante. Si bien Santiago del Estero será el punto de partida oficial, el festival fue diseñado para recorrer diferentes regiones y provincias de la Argentina, adaptándose a la identidad cultural y el entorno natural de cada territorio.
De este modo, más allá de ser un encuentro puntual de dos jornadas, WELL FEST se proyecta como una comunidad en constante expansión, destinada a sostener la conversación sobre el bienestar, la innovación en salud y el cuidado integral en todo el país.
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