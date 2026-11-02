Los tres pilares de la experiencia

La propuesta conceptual de WELL FEST se articula sobre tres ejes fundamentales diseñados para brindar herramientas aplicables a la vida cotidiana:

Bienestar Físico: Enfoque en la actividad física, el deporte, la medicina preventiva, la alimentación saludable y la optimización del descanso.

Bienestar Emocional y Mental: Espacios dedicados a la gestión del estrés, la salud mental, el mindfulness y el desarrollo de vínculos humanos saludables.

Bienestar Espiritual y Propósito: Actividades orientadas a la reconexión personal, la búsqueda de sentido y la alineación con los propios valores.

WELL FEST tiene su primera edición en Santiago del Estero: cómo es la cumbre dedicada a salud y bienestar

Un formato itinerante y federal

Uno de los aspectos más destacados de WELL FEST es su concepción como plataforma itinerante. Si bien Santiago del Estero será el punto de partida oficial, el festival fue diseñado para recorrer diferentes regiones y provincias de la Argentina, adaptándose a la identidad cultural y el entorno natural de cada territorio.

De este modo, más allá de ser un encuentro puntual de dos jornadas, WELL FEST se proyecta como una comunidad en constante expansión, destinada a sostener la conversación sobre el bienestar, la innovación en salud y el cuidado integral en todo el país.