Uno por uno: quiénes son los referentes que encabezan la WELL FEST, el festival gratuito de salud y bienestar

Dr. Daniel López Rosetti (Manejo del estrés y emociones): Médico especialista en Clínica Médica y Cardiología, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés. Autor de numerosos best sellers, compartirá herramientas clave para comprender el vínculo directo entre el manejo emocional, el estrés y el bienestar físico.

Lic. Romina Pereiro (Nutrición y hábitos cotidianos): Especialista en educación alimentaria, cofundadora de Proyecto JA! para prevenir la obesidad infantil y autora de libros sobre salud. Presentará la charla "Alimentación y bienestar", enfocada en brindar consejos accesibles y prácticos para transformar la dieta diaria.

Naty Franz (Movimiento, yoga y Tapping): Referente latinoamericana en transformación personal y creadora del Método NF. Encabezará dos propuestas interactivas: "Tapping: una experiencia para conectar con el bienestar" —que incluirá práctica en vivo y la presentación de su libro— y "Bienestar, movimiento y vida real", integrando ejercicios corporales y meditación.