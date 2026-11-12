Uno por uno: quiénes son los referentes que encabezan la WELL FEST, el festival gratuito de salud y bienestar
Especialistas en salud, bienestar y nutrición encabezan el festival gratuito WELL FEST este fin de semana en Santiago del Estero.
Este viernes 14 y sábado 15 de noviembre, de 17:00 a 21:50, el Parque del Encuentro de Santiago del Estero será sede de la primera edición de WELL FEST.
El festival federal gratuito impulsado por Indalo Well, Grupo Indalo y la provincia convocará a cuatro de los máximos referentes nacionales en medicina, nutrición, salud digestiva y movimiento para compartir herramientas prácticas destinadas a mejorar la calidad de vida.
Uno por uno: quiénes son los referentes y qué charlas darán en Santiago del Estero
Con una mirada integral que cruza ciencia, hábitos cotidianos y experiencias participativas, los especialistas encabezarán los encuentros centrales del evento (cuya inscripción gratuita se realiza en festival.indalowell.com):
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Dr. Daniel López Rosetti (Manejo del estrés y emociones): Médico especialista en Clínica Médica y Cardiología, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés. Autor de numerosos best sellers, compartirá herramientas clave para comprender el vínculo directo entre el manejo emocional, el estrés y el bienestar físico.
Lic. Romina Pereiro (Nutrición y hábitos cotidianos): Especialista en educación alimentaria, cofundadora de Proyecto JA! para prevenir la obesidad infantil y autora de libros sobre salud. Presentará la charla "Alimentación y bienestar", enfocada en brindar consejos accesibles y prácticos para transformar la dieta diaria.
Naty Franz (Movimiento, yoga y Tapping): Referente latinoamericana en transformación personal y creadora del Método NF. Encabezará dos propuestas interactivas: "Tapping: una experiencia para conectar con el bienestar" —que incluirá práctica en vivo y la presentación de su libro— y "Bienestar, movimiento y vida real", integrando ejercicios corporales y meditación.
Dr. Facundo Pereyra (Salud digestiva y microbiota): Especialista en Medicina Interna y Gastroenterología, creador del reconocido Programa B15® y autor de "Resetea tus intestinos". Brindará el encuentro "Resetea tu intestino", donde explicará el impacto central de la microbiota en la salud integral del organismo.
Actividades complementarias para toda la familia
Más allá de las disertaciones de los cuatro especialistas principales, las dos jornadas en el Parque del Encuentro ofrecerán clases abiertas de actividad física, espacios de relajación, gastronomía saludable, moda sustentable y propuestas recreativas pensadas para las infancias y todas las generaciones.
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