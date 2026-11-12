Llega WELL FEST a Santiago del Estero: un festival gratuito de salud y bienestar con grandes referentes
Este fin de semana llega la primera edición del festival que reúne a diferentes referentes de la salud, para charlas gratuitas y muchas experiencias.
Santiago del Estero será sede este fin de semana de WELL FEST, un festival gratuito que reúne a referentes de la salud y el bienestar en dos jornadas de actividades, experiencias y propuestas para todas las edades.
El 14 y 15 de noviembre, de 17:00 a 21:50 h, el Parque del Encuentro será escenario de la primera edición de WELL FEST, el festival federal que reúne salud, movimiento, conocimiento, innovación y entretenimiento. La propuesta contará con la participación de destacados referentes como el Dr. Daniel López Rosetti, Lic. Romina Pereiro, Naty Franz y el Dr. Facundo Pereyra, entre otros especialistas.
Con entrada gratuita, WELL FEST busca acercar conocimientos, experiencias y herramientas para incorporar hábitos saludables y promover nuevas formas de cuidarnos. La programación completa y el acceso a la inscripción están disponibles en festival.indalowell.com.
Cuatro referentes para pensar el bienestar desde distintas perspectivas
Esta primera edición contará con la participación de destacados profesionales y divulgadores que compartirán sus conocimientos y experiencias en distintas áreas de la salud y el bienestar, a través de charlas, encuentros y propuestas participativas.
El Dr. Daniel López Rosetti será uno de los principales referentes del encuentro. Médico especialista en Clínica Médica y Cardiología, es jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro, profesor universitario y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés. Con una extensa trayectoria en investigación, docencia y divulgación, es autor de numerosos libros sobre estrés, emociones y salud. Durante WELL FEST compartirá conocimientos y herramientas para comprender la relación entre las emociones, el estrés y el bienestar, y su impacto en la calidad de vida.
La nutrición también tendrá un lugar destacado de la mano de Romina Pereiro, licenciada en Nutrición y especialista en educación alimentaria y comunicación en salud. Es cofundadora de Proyecto JA!, iniciativa dedicada a promover hábitos saludables y prevenir la obesidad infantil, y autora de varios libros sobre alimentación. En WELL FEST presentará “Alimentación y bienestar”, una charla sobre hábitos saludables, nutrición y herramientas prácticas para mejorar la alimentación cotidiana.
Por su parte, Naty Franz, referente del bienestar y la transformación personal en Latinoamérica, acercará dos propuestas participativas. A través de “Tapping: una experiencia para conectar con el bienestar”, compartirá una charla, una práctica de esta técnica y la presentación de su libro.
Además, con “Bienestar, movimiento y vida real”, invitará al público a participar de una experiencia que integra movimiento y herramientas para el bienestar cotidiano. Es creadora del Método NF, una propuesta que combina yoga, Tapping, meditación y autoexploración, y autora de varios libros publicados por Penguin Random House, entre ellos A Todo Tapping y Sé Quien Quieras Ser: Método NF.
La salud digestiva será otro de los ejes del festival con la participación del Dr. Facundo Pereyra, médico especialista en Medicina Interna, Gastroenterología y Endoscopia Digestiva. Es desarrollador del Programa B15®, dedicado a la medicina digestiva y el bienestar, y autor de libros como Resetea tus intestinos, Hábitos y SIBO.
En su encuentro “Resetea tu intestino”, conversará con el público sobre salud digestiva, microbiota y bienestar intestinal, acercando conocimientos y herramientas para comprender la importancia del cuidado del intestino en la salud integral.
Dos jornadas para vivir la revolución del bienestar
Además de las charlas y encuentros con especialistas, WELL FEST ofrecerá una programación que integrará actividad física, experiencias de relajación, alimentación saludable, propuestas para las infancias, innovación, moda sustentable y entretenimiento.
El público podrá participar de clases y actividades de movimiento, experiencias de conexión y bienestar, espacios de formación y prevención, propuestas gastronómicas y distintas iniciativas pensadas para compartir en comunidad y entre generaciones.
Impulsado por Indalo Well, junto con Grupo Indalo y en articulación con la provincia de Santiago del Estero, el festival propone una mirada integral del bienestar y acercar una nueva conversación sobre el cuidado integral de la salud y la calidad de vida.
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