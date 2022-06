A la espera de Tevez, Rosario Central ganó con un gol del arquero

Síntesis de Rosario Central 1-0 Godoy Cruz

¡TRIUNFO del CANALLA ante el TOMBA con GOL de SERVIO! | Rosario Central 1-0 Godoy Cruz | Resumen

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Komar y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Claudio Yacob, Marcelo Benítez y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Alejo Véliz. DT: Germán Rivarola.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Elías López, Pier Barrios, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortiz y Juan Meli; Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo y Martín Ojeda; Ezequiel Bullaude y Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Gol en el segundo tiempo: 38m. Servio (C), de tiro penal.

Cambios en el segundo tiempo: 12' Tadeo Allende por Bullaude (GC); 25' Matías Ramírez por Acevedo (GC) y Néstor Breintenbruch por Meli (GC); 26' Facundo Buonanotte por Montoya (C) y Gino Infantino por Luciano Ferreyra (C); 32' Nahuel Brunet por Salomón Rodríguez (GC) y 39' Fernando Torrent por Damián Martínez (C).

Amonestado: Tanlongo (C).

Incidencia PT: 18' Diego Rodríguez (GC) le atajó un penal a Gamba (C).

Incidencia ST: 30' expulsado Breintenbruch (GC).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Ariel Penel.