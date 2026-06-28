Lilia Lemoine sostuvo que la renuncia de Manuel Adorni fue una "extorsión": ¿a quién acusa?
La diputada libertaria defiende a Adorni tras su renuncia y apunta contra Marcela Pagano.
La renuncia de Manuel Adorni al cargo de jefe de Gabinete, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, reavivó las tensiones internas en La Libertad Avanza. La diputada Lilia Lemoine, una de las principales aliadas del ahora exfuncionario, salió en su defensa con un duro mensaje en redes sociales y responsabilizó directamente de su salida a su enemiga política interna, Marcela Pagano.
La investigación judicial contra Adorni, que derivó en su dimisión, puso en jaque el discurso anticorrupción del gobierno de Javier Milei . El exfuncionario está siendo investigado por un presunto enriquecimiento ilícito y fue acusado de omitir información en sus declaraciones juradas, aunque él y el Presidente insisten en su inocencia . Fue en este contexto de máxima tensión que Lemoine publicó un extenso mensaje en la red social X.
En su publicación, Lemoine expresó: "el día que empezaron a operar contra Adorni supe que no iban a parar hasta lograr su renuncia... usaron la posverdad y la EXTORSIÓN. Típico de Pagano y Bindi", señalando directamente a la diputada Marcela Pagano y a su pareja, el abogado Franco Bindi, como los artífices de una campaña para forzar la salida del jefe de Gabinete .
La diputada libertaria acusó a la interna de haber recurrido a métodos desleales, afirmando que "se metieron con familia y amigos para debilitarlo". Asimismo, manifestó su encono hacia quienes participaron en la operación: "Quienes fueron parte tienen mi más profundo DESPRECIO y nunca voy a dejar de combatirlos, desde el lugar que esté" .
Un mensaje para los "tibios" de la interna
El posteo de Lemoine no solo fue un respaldo a Adorni, sino también un mensaje para el resto del oficialismo, en medio de una feroz interna. "Quienes supieron ver la realidad y actuar en consecuencia, en nosotros va a recaer defender las ideas de La Libertad en los momentos más oscuros", escribió, delineando un quiebre dentro del espacio . Por último, arremetió contra aquellos que, a su juicio, no respaldaron a Adorni pese a conocer su inocencia: "Aquellos tibios que sabiendo la verdad prefieren crucificar a un inocente... a esos los vomita Dios, nada que hacer allí" .
La diputada concluyó con una muestra explícita de apoyo a Adorni: "Gracias Manuel por haber sido el mejor vocero que podríamos querer, te banco. ¡Fuerza!".
El origen de una rivalidad
Los ataques de Lemoine contra Pagano no son nuevos. Ambas protagonizan una de las disputas más visibles dentro del oficialismo, que comenzó con el control de la Comisión de Juicio Político y se profundizó con acusaciones cruzadas de traición y presuntas operaciones políticas . Lemoine ya había acusado previamente a Pagano de dedicarse al "chantaje y la extorsión", utilizando el sistema judicial y su posición para dañar a dirigentes libertarios . Ahora, la renuncia de Adorni se convirtió en el nuevo campo de batalla de esta interna que amenaza con profundizar las fracturas del espacio gobernante.
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