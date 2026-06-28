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🔴 Cambios en el Gobierno EN VIVO: renuncia de Manuel Adorni, reemplazo y repercusiones, minuto a minuto

Novedades en el Gobierno EN VIVO: cambios en el Gabinete

Novedades en el Gobierno EN VIVO: cambios en el Gabinete, minuto a minuto
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Política
Manuel Adorni
Javier Milei

Manuel Adorni presentó su dimisión mediante una carta dirigida a Javier Milei. La causa judicial por fondos no declarados en Bitcoin complicó la postura oficial.

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EN VIVO

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su renuncia este sábado acorralado por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El escándalo, que incluyó la omisión de medio millón de dólares en criptomonedas, golpeó de lleno el discurso anticorrupción del gobierno de Javier Milei, quien lo respaldó públicamente hasta sus últimos momentos en el cargo.

Las causas y los detalles de la salida de Manuel Adorni

  • La carta de salida: El funcionario comunicó su dimisión a través de las redes sociales, donde acusó haber sufrido "interminables ataques mediáticos" y defendió su inocencia frente a las denuncias en su contra.

  • Ocultamiento de fondos: La situación de Adorni se complicó definitivamente al reconocer que omitió declarar USD 500.000 obtenidos mediante inversiones en Bitcoin entre los años 2014 y 2018.

  • Bajo la lupa judicial: La justicia federal avanza con la investigación sobre sus gastos, viajes al exterior y costosas reformas inmobiliarias para determinar si coinciden con sus ingresos registrados.

  • Impacto en el oficialismo: La renuncia significa un duro revés para la narrativa contra la "casta" de La Libertad Avanza, tras meses en los que el propio presidente Javier Milei se negó a desplazarlo.

Minuto a minuto de la salida de Manuel Adorni del Gobierno

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Otro sugestivo tuit de Patricia Bullrich en plena interna

La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a recurrir a sus redes sociales para celebrar una nueva victoria de la Selección Argentina en el Mundial 2026, manteniendo una costumbre que adoptó desde el inicio del torneo, pero también, aprovechando, para agrandar la grita libertaria.

Es que en el convulsionado clima político que atraviesa el oficialismo tras la salida de Manuel Adorni, su publicación no tardó en ser leída como una nueva y sutil chicana hacia la interna gubernamental.

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La maldición de Maradona

Tras su escandalosa salida del Gobierno nacional, las redes sociales no tardaron en recordar una de las mayores controversias de su gestión. Hace un tiempo, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni protagonizó un repudiable episodio al intentar ningunear a Diego Maradona, generando el rechazo generalizado de todo el mundo del deporte nacional.

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La chicana de Victoria Villarruel a Karina tras la renuncia de Manuel Adorni

Una vez conocido el paso al costado del ahora exjefe de Gabinete, la secretaria general de Presidencia y hermana de Javier Milei dedicó unas sentidas palabras a Adorni.

Karina Milei se encargó de agradecer por su "incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven". Seguidamente, agregó: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo".

"Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", cerró la secretaria de Presidencia y hermana de Javier Milei, lo que derivó en una picante chicana de Villarruel: "Sólo entré para leer los comentarios", escribió, generando el estallido de los usuarios de X.

Mientras algunos celebraron la ocurrencia de la titular del Senado, otros -libertarios, por supuesto- la interpelaron pidiéndole que también renuncie, ya que no va por la misma línea que los Milei.

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El sugestivo mensaje de Patricia Bullrich tras la salida de Manuel Adorni

Pocas horas después de conocerse la eyección del funcionario, Bullrich utilizó su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter) para lanzar una definición contundente que resonó con fuerza en los despachos de la Casa Rosada.

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", sentenció la exministra de Seguridad.

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La drástica e inédita decisión de Manuel Adorni tras anunciar su renuncia

El panorama político sumó un capítulo inesperado. Luego de que se oficializara la salida de Manuel Adorni de su cargo en medio de un clima de fuertes escándalos, el ahora exfuncionario tomó una decisión en redes sociales que descolocó a propios y ajenos: restringió los comentarios en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

A partir de ahora, solo las cuentas que él menciona pueden responder a sus publicaciones. La medida generó sorpresa inmediata en el ecosistema digital, dado el perfil histórico del vocero.

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Karina Milei agradeció a Manuel Adorni

Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete poco antes de las 19 horas de este sábado. El destino del funcionario libertario estaba marcado: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su contra lo arrinconaron, sumado a las inconsistencias múltiples en su relato mentiroso.

Tras la carta que presentó para despedirse del Gobierno, Karina Milei se encargó de agradecer por su "incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven".

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Renunció Manuel Adorni: la carta

"Estimado Presidente:

Gracias. Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados.

Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, "granjas cripto" operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive "lleno de dólares" (sí Presidente, un pendrive "lleno de dólares"), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen mi.

Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia. También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. Confundieron lo público con lo privado e íntimo. Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real. Se metieron con lo más profundo de un ser humano, o al menos lo que cualquier persona de bien preferiría elegir antes que todo lo demás. El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy.

El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual. Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera. Mi vida antes de la vida pública siempre estuvo en línea con lograr el objetivo de que mis hijos en el futuro puedan irse a buscar un futuro mejor a otras tierras. Desde que asumimos solo trabajé para que ocurra lo contrario: para que nunca deban irse del país. Y usted es la única garantía deque eso ocurra. Ojalá la sociedad lo siga eligiendo siempre, cada día. Yo lo haré desde el lugar que me toque. Todo lo que pude aportar para el país y las ideas ya lo he hecho, de la mano suya. Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática. Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos señor Presidente.

A pesar de estas circunstancias, me enorgullece ser parte de este camino, y haberlo acompañado en cada logro que hemos tenido como Gobierno. Me alegro haber estado al lado suyo y al lado de la Secretaria General de la Presidencia, pilar fundamental de cada paso que hemos dado. También como sabe, he cumplido a rajatabla y hasta el último día aquel pedido especial que me hizo aquella noche en la Quinta Presidencial de Olivos, minutos después de ofrecerme asumir como Jefe de Gabinete de Ministros de su gobierno.

Gracias Presidente. Gracias por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y mi familia. Gracias por no haberle importado la vieja política, ni los medios de comunicación, ni las presiones (ya sean políticas o periodísticas). Gracias por ser una persona íntegra, porque en definitiva ambos sabemos que de eso se trata la vida.

Permítame tomarme el atrevimiento de felicitar y agradecer a mis equipos de trabajo que desde mi anterior lugar en el gobierno han hecho todo para que sus objetivos se cumplan. Gracias a ellos también por haberlo dado todo.

Gracias también a los equipos de los ministerios y a cada uno de sus ministros por el afecto, el apoyo y, sobre todo, por empujar día a día hacia el norte que ha fijado usted, Presidente.

Gracias también a todos los que me apoyaron, dentro y fuera del gobierno. Gracias a quiénes sin conocerme, supieron entre tanta mentira, leer la verdad.

Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones.".

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Qué se sabe de la renuncia de Manuel Adorni

La decisión no fue fácil de adoptar y se fue construyendo a medida que se sumaban nuevos capítulos a la historia que empezó con los viajes de la esposa del funcionario.

Con el Congreso presionando y los aliados a favor de la interpelación, el Gobierno no puede darse el lujo de seguir sosteniendo a un jefe de Gabinete que solo provoca internas y frentes de discusión.

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A qué hora se estima que se conocerá la salida de Manuel Adorni

De acuerdo a los trascendidos desde fuentes oficiales, la noticia de que Adorni da un paso al costado tendrá lugar cerca de las 19 horas, en la previa al partido de la Selección Argentina con Jordania por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

adorni

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Javier Milei llegó al país desde España y recibe a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos

El Presidente volvió al país pasadas las 6 de la mañana. Está de regreso tras su viaje a España. El rumor indica que Adorni presentaría su renuncia y que Milei va a aceptarla.

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Manuel Adorni y Javier Milei 2
Manuel Adorni y Javier Milei

Manuel Adorni y Javier Milei

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Reuniones y un reemplazo encaminado

Ignacio Devitt podría ser ministro del Interior si Diego Santilli queda como jefe de Gabinete. Por estas horas, es el que corre con ventaja para quedarse con el puesto.

El actual ministro cuenta con el respaldo del sector de Santiago Caputo y el visto bueno de Karina Milei. Entre las ventajas, se le valora la relación con los gobernadores y también tiene buen vínculo personal con Milei, que tendrá la última palabra.

diego santilli

Sin embargo, no se puede descartar al canciller Pablo Quirno, que también pasó este viernes por Casa Rosada.

PABLO QUIRNO

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Expectativa por el arribo de Javier Milei

Javier Milei de inmediato se dirigiría hacia la Quinta presidencial de Olivos, donde podrían tomarse decisiones en relación a la situación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Las razones de Diego Santilli

El actual ministro cuenta con el respaldo del sector de Santiago Caputo y el visto bueno de Karina Milei. Entre las ventajas, se le valora la relación con los gobernadores y también tiene buen vínculo personal con Milei, que tendrá la última palabra.

diego santilli 2
Diego Santilli, jefe de Gabinete.

Diego Santilli, jefe de Gabinete.

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El posible reemplazo de Manuel Adorni

Mientras Javier Milei volaba de regreso al país, en Casa Rosada su hermana Karina mantenía varios encuentros clave. Estuvo con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Santilli ingresó por explanada en la tarde noche del viernes para hablar con Karina Milei en su despacho. Luego se lo vio junto a Ignacio Devitt, al que algunos señalan que podría ser ministro del Interior si "El colo" queda como jefe de Gabinete. Por estas horas, es el que corre con ventaja para quedarse con el puesto.

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Milei vuela rumbo a Buenos Aires

Milei despegó a bordo del ARG01 desde el aeropuerto de Gran Canaria a las 23,39, hora local, las 19,39 de nuestro país, y su arribo al Aeroparque Jorge Newbery está prevista para las 5,30, de acuerdo al plan de vuelo establecido, aunque ese horario podría sufrir modificaciones menores.

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A qué hora llega Javier Milei

El presidente Javier Milei se encuentra en viaje desde Madrid hacia Buenos Aires, donde se estima que estaría arribando a las 5,30.

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Reuniones al cierre

La tarde noche del viernes en Casa Rosada estuvo marcada por los encuentros de funcionarios de relevancia en medio de las versiones sobre la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, mantuvo reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario general de presidencia, Eduardo Menem.

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Ignacio Devitt en la mira por los cambios en Casa Rosada

En medio de las versiones sobre la salida de Manuel Adorni, Ignacio Devitt suena como ministro del Interior si Diego Santilli asciende.

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Inminentes anuncios

"La situación por estas horas es grave y hoy es la primera vez que lo admito. Nunca se habló seriamente de nombres hasta hoy", sostuvieron desde una de las tribus de La Libertad Avanza ante la Agencia Noticias Argentinas.

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Terminó la cumbre en la Casa Rosada

El actual ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones y salió pasadas las 19.30 de Casa de Gobierno.

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La postura de Manuel Adorni

Según Fabián Doman, Manuel Adorni "no quería renunciar", pero "lo obligaron a hacerlo".

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Pablo Quirno, el otro candidato a reemplazar a Manuel Adorni

Según trascendió este viernes por la tarde, el canciller también suena en Casa Rosada para reemplazar a Manuel Adorni.

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Diego Santilli está en Casa Rosada

En horas de la noche, el que parece picar en punta para ser el reemplazante de Manuel Adorni se encontraba en Casa Rosada, según detalló Rosario Ayerdi en C5N.

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Cuándo se va Manuel Adorni

"Según mi información, se va mañana a la mañana. Lo que va a ocurrir es que el Presidente cite a Manuel Adorni a la Quinta de Olivos. Es muy posible que Adorni haga una comunicación para contar que deja el Gobierno. No lo echan. Otras veces presentó su renuncia y no se la aceptaron. Esta vez sí", contó Eduardo Feinmann.

feinmann

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Aseguran que Manuel Adorni ya tiene un reemplazante en la Jefatura de Gabinete

Según reveló la periodista Liliana Franco en el diario Ámbito, las miradas y las negociaciones apuntan a un solo nombre para tomar las riendas del Gabinete: el actual ministro del Interior, Diego Santilli. En el entorno presidencial admiten que el funcionario es, por estas horas, "el número puesto" para asumir la conducción del equipo de gobierno.

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Manuel Adorni canceló su agenda de viernes y fin de semana

La continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete pende de un hilo y su renuncia podría concretarse este mismo fin de semana, más teniendo en cuenta que el funcionario canceló de forma abrupta todas las reuniones y actividades que tenía en agenda para este viernes y los días venideros, alimentando de forma drástica las versiones sobre su salida.

Según reveló el portal La Política Online, el detonante definitivo fue el inesperado y durísimo mensaje de Javier Milei desde España. Rompiendo meses de un blindaje absoluto, el Presidente soltó la mano de su hombre de confianza al declarar públicamente que, si se confirman los escándalos judiciales y se demuestra que cometió actos de corrupción, lo echará "de una patada".

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Javier Milei: "Si a Manuel Adorni lo consideran culpable, lo eyecto de una patada"

El presidente Javier Milei declaró en Madrid que si la Justicia considera culpable al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, lo echará “de una patada”.

En una entrevista brindada a El Observador durante su sexta visita oficial a España, el mandatario respaldó fuertemente a su funcionario, pero dejó clara su postura ante un eventual fallo adverso.

Milei aseguró que la explicación de Adorni sobre su patrimonio le resulta "absolutamente plausible".

"Yo creo en su honestidad, es un tipo honesto", aunque sentenció de manera tajante: "Si la Justicia lo encuentra culpable a Adorni, lo vuelo yo de una patada”.

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