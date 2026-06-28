Miryam Bregman advirtió sobre el "riesgo Adorni": ¿de qué se trata?

En ese sentido, recordó que el oficialismo ya había atravesado la crisis del caso $LIBRA, aunque sostuvo que el exjefe de Gabinete terminó concentrando buena parte del rechazo por su exposición pública: "Era la arrogancia de este Gobierno, se burlaba de las personas con discapacidad y agredía a quienes pensábamos distinto. Siempre supe que su final estaba escrito porque esa arrogancia no se condice con la realidad", expresó.

Además, sostuvo que la administración libertaria "buscó impunidad" al mantener durante semanas a Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete, ya que desde ese cargo podía ejercer presión sobre la Justicia y obstaculizar el avance de las investigaciones, de manera explícita o implícita.

"Dije hace bastante tiempo que iban a esperar el Mundial y el día que más les conviniera. Casualmente ocurrió un sábado en el que jugaba Argentina, para que la gente estuviera con la cabeza en otro lado", remarcó.

Pablo Duggan aseguró que "lo peor" del caso Adorni todavía no salió a la luz

Tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Pablo Duggan aseguró que la causa judicial aún guarda información que no fue difundida públicamente y sostuvo que el ahora exfuncionario enfrentará un escenario mucho más complejo.

En declaraciones a C5N, el periodista consideró que "la carta de renuncia de Adorni es una muestra más de que había perdido el norte y no sabía dónde estaba parado ni lo que hacía".

Además, aseguró que en la investigación existen elementos que todavía no trascendieron. "Les cuento que por estas horas, lo que va a ir apareciendo de él son muchas más impresionantes, cosas que no se conocieron y que creo que la Justicia intentó preservar porque era funcionario", afirmó.

"La Justicia no quería echarlo, el fiscal Gerardo Pollicita no quería empujarlo fuera del cargo, entonces hay mucha información que no trascendió sobre gastos tanto de él como de su mujer", expresó.

Embed - PABLO DUGGAN tras la renuncia de MANUEL ADORNI: "No sabía dónde estaba parado"

Duggan también indicó: "Adorni le mintió a todo el mundo en el Gobierno, por supuesto, un Gobierno que quería que le mintieran. La situación ahora es mucho más increíble, más indignante y más sospechosa y corrupta. Todo eso se guardó porque todavía era jefe de Gabinete y el Gobierno estaba confundido".

Respecto del desenlace político, el conductor de Duro de Domar comentó: "La piedra del escándalo fue la combinación de que el fiscal dijo que iba a mandar el requerimiento y que iba a ser demoledor; y que los aliados del Gobierno no le dieron más de una semana".

Asimismo, se refirió a la estrategia del oficialismo para evitar la interpelación del entonces jefe de Gabinete: "La idea del Congreso fue ganar tiempo porque siempre pensaron que Adorni estaba cocinado, que la semana que viene la podían pasar y eso fue una demostración de fuerza, pero no mucho más y para frenar eso tuvieron que gastar muchos recursos", expuso.

Por último, Duggan también se refirió a la vinculación de la causa de enriquecimiento del exvocero y el caso $LIBRA: "A Adorni le va a costar mucho todo lo que viene ahora, es muy complicado, estoy seguro que participó de todas las etapas de la estafa cripto. Él participó de todas las reuniones con Hayden Davis, Novelli y Terrones Godoy; y estuvo al lado de Milei el día de la activación de la estafa $LIBRA, viviéndolo minuto a minuto. Sabe todo", remarcó.

"Los hechos de corrupción en los que participó Adorni son múltiples y el caso $LIBRA es el más delicado", concluyó.