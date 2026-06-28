A qué hora anuncian al reemplazante de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

Además del recambio en la Jefatura de Gabinete, el Gobierno inició una nueva etapa en la vocería presidencial con Adrián Ravier al frente, en reemplazo de Adorni, quien hasta ahora concentraba ambas funciones. En los hechos, tras el escándalo por su viaje a Nueva York junto a su esposa, que destapó la olla de las presuntas inconsistencias patrimoniales, el exfuncionario había dejado de encabezar las conferencias de prensa y los anuncios oficiales.

En paralelo, en el PRO aseguran que una eventual designación de Santilli sería celebrada dentro del partido amarillo, donde consideran que su llegada fortalecería el vínculo con el Gobierno nacional, que estaba bastante resquebrajado.

Hasta el momento, Javier Milei no confirmó quién ocupará la Jefatura de Gabinete y solo se limitó a compartir en sus redes sociales un mensaje de despedida de Karina Milei para Manuel Adorni y una publicación de Patricia Bullrich sobre el exfuncionario.