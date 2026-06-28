A qué hora anuncian al reemplazante de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete
Diego Santilli aguarda una reunión con el Presidente en Olivos para definir su posible llegada a la Jefatura de Gabinete.
El Gobierno comenzó a definir quién reemplazará a Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete y el principal candidato es el actual ministro del Interior, Diego Santilli, quien este domingo mantenía una renunión con el presidente Javier Milei en la Quinta del Olivos.
El viernes, el titular de Interior mantuvo una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que se analizó la posibilidad de que asuma la Jefatura de Gabinete con el objetivo de imprimir un nuevo rumbo a la gestión.
Según trascendió, durante ese encuentro también se conversó sobre el regreso del Ministerio del Interior a la órbita de la Jefatura de Gabinete y la necesidad de profundizar el vínculo con los gobernadores, uno de los principales desafíos políticos del oficialismo.
A qué hora anuncian al reemplazante de Manuel Adorni
Según informó el periodista oficialista Eduardo Feinmann, este domingo cerca de las 19 sería anunciada la llegada de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. Javier Milei mantenía una cumbre con el hasta ahora ministro del Interio.
La posible llegada de Santilli es interpretada como un intento de fortalecer el armado político del Gobierno tras la salida de Adorni.
Además del recambio en la Jefatura de Gabinete, el Gobierno inició una nueva etapa en la vocería presidencial con Adrián Ravier al frente, en reemplazo de Adorni, quien hasta ahora concentraba ambas funciones. En los hechos, tras el escándalo por su viaje a Nueva York junto a su esposa, que destapó la olla de las presuntas inconsistencias patrimoniales, el exfuncionario había dejado de encabezar las conferencias de prensa y los anuncios oficiales.
En paralelo, en el PRO aseguran que una eventual designación de Santilli sería celebrada dentro del partido amarillo, donde consideran que su llegada fortalecería el vínculo con el Gobierno nacional, que estaba bastante resquebrajado.
Hasta el momento, Javier Milei no confirmó quién ocupará la Jefatura de Gabinete y solo se limitó a compartir en sus redes sociales un mensaje de despedida de Karina Milei para Manuel Adorni y una publicación de Patricia Bullrich sobre el exfuncionario.
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