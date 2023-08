Caso Marita Verón: la Justicia tendría pruebas de su muerte

"En primer lugar le quiero agradecer que se interesen por esta lucha de tantos años y lamento dar esta mala noticia que hace 40 días vengo procesando. Es muy triste y doloroso para nosotros", expresó este miércoles Susana Trimarco en una conferencia de prensa que se desarrolló en la sede de la Fundación María de los Ángeles, en Tucumán.

La madre de Marita Verón estuvo acompañada por los abogados José D'Antona y Carlos Garmendia, quienes dieron más detalles sobre la supuesta carpeta de fotos que llegó a la clínica sindical Luz Médica de San Miguel de Tucumán, informó el sitio La Nación.

El cuerpo de Marita Verón, quien desapareció el 3 de abril de 2002 en la ciudad de Tucumán cuando tenía 22 años, habría aparecido hace por lo menos una década en la clínica sindical Luz Médica.

marita verón

Ahora la Justicia Federal busca corroborar el relato de un testigo que vio el cuerpo en la morgue, así como también la documentación y las supuestas fotos del mismo.

"Las fotos se incluyeron en una carpeta que se utilizó para extorsionar al responsable del centro de salud, un gremialista", señaló D'Antona en referencia a Julio Luna, dirigente del gremio Luz y Fuerza de Tucumán y autoridad de la clínica.

Julio Luna murió por Covid-19 en diciembre de 2020.

"Acá no hay ningún giro. Hay una investigación que por el momento puede complejizarse", convino Garmendia, para quien "pueden resultar imputadas varias personas más, de renombre público, por haber encubierto y haber sabido el paradero y el fin o no de Marita y haberlo ocultado por lo menos 10 años. No podemos ser precisos con la fecha porque eso lo determinará la Justicia".

Tras 21 años de búsqueda y después de considerar 40 días los nuevos datos aportados a la causa, Susana Trimarco se refirió al gremio acusado y a cómo el destino de su hija se convirtió en una herramienta del poder.

"Es (el sindicato de) Luz y Fuerza, lo digo yo porque soy la mamá y no le tengo miedo ni al diablo y voy a seguir hasta el final. Hay mucha gente involucrada, hay médicos involucrados. Luna era amigo de 'La Chancha' Ale, eran todos mafiosos", sentenció Trimarco.

"Son personas con vínculos muy fuertes con ‘La Chancha’ y la pelea se da porque se quería apropiar de esos gremios y ahí se da el conflicto y aparece la carpeta con el cuerpo de mi hija muerta", disparó en referencia al sindicalista que falleció en junio del año pasado.

"Me lo dijo esa persona que declaró con DNI y le agradezco que haya tenido la valentía, porque nadie tiene los huevos suficientes para hablar y decir la verdad. Y lo digo yo porque soy la mamá, porque si es así, me la mataron a mi hija, y digo la verdad", agregó.

"Me fui a Buenos Aires y esta persona me dijo que no podía vivir sin decirme que él sabía lo que le había pasado a Marita. La carpeta existe porque se amenazaban entre ellos y la usaban como herramienta para pelearse entre bandas", agregó.

"La prueba recolectada permite muchas imputaciones. La carpeta no la vimos, no la tenemos, pero distintos elementos y medios de prueba van a ese lugar. Los implicados son gente muy conocida y parte del poder de Tucumán", completó D'Antona.

Tras la muerte de Luna y Alé surgieron los testimonios y denuncias que volvieron más compleja aún la causa judicial por la desaparición de Marita Verón.

La indagación se inició desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y se judicializó ante la Fiscalía Federal de Tucumán, a cargo de Juan Agustín Chit, quien rechazó hacer "comentarios sobre lo que trascendió en los medios".

trimarco.jpg Susana Trimarco, madre de Marita Verón

"En cuanto a la importancia que podría llegar a tener esto, en primera instancia para poder avanzar y conocer el destino final de Marita; por otro lado, por lo que hay hasta ahora vendría a ser un complemento de lo que ya sabemos que sucedió con Marita", escribió Trimarco en un hilo de Twitter que luego se difundió como comunicado.

"A ella no la encontramos y el trabajo de seguirla buscando está todo el tiempo presente hasta que podamos saber qué pasó con ella", resaltó.

Marita Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un auto. Dejó en su casa a su hija Micaela, hoy de 23 años, y a su madre, que mantiene la búsqueda desde entonces.

Las investigaciones que encaró sola Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada para ser explotada sexualmente por una red de trata de personas que operaba en La Rioja.

Gracias a los esfuerzos de Trimarco el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que lo convirtió en una causa internacional.

Susana Trimarco creó la Fundación María de los Ángeles que trabaja en la prevención y asistencia de sobrevivientes de trata de personas y de sus hijas e hijos.