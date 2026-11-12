Marta Fort sorprendió en MasterChef Celebrity con una prenda icónica de Ricardo Fort y fue furor

“Este lo usó en el típico meme que dice: ‘Hoy rojo contra la envidia’, así”, explicó, haciendo referencia a la imagen que convirtió al tapado en una de las prendas más reconocibles del mediático.

De esta manera, un detalle de vestuario terminó convirtiéndose en uno de los momentos destacados de la gala. Con una elección cargada de significado, Marta llevó al estudio un recuerdo de su padre y volvió a poner en escena una de las frases que forman parte del universo popular de Ricardo Fort.