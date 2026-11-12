Marta Fort sorprendió en MasterChef Celebrity con una prenda icónica de Ricardo Fort y fue furor
La influencer apareció en la gala de eliminación con uno de los tapados más recordados de su padre y protagonizó un divertido momento.
La presencia de Ricardo Fort volvió a hacerse sentir en MasterChef Celebrity (Telefe), aunque esta vez no fue a través de un recuerdo en pantalla, sino de una prenda muy especial. Marta Fort llegó a la gala de eliminación con el histórico tapado rojo que perteneció a su padre y que quedó asociado a una de sus imágenes más populares.
El llamativo look no pasó inadvertido para Wanda Nara, quien reconoció inmediatamente la pieza y le pidió a la influencer que se acercara para mostrarla. El momento se produjo antes del comienzo del desafío de la noche y dio lugar a una conversación distendida entre los participantes y la conductora.
“¡Y ese tapado, Marta, por Dios! Martita, vení”, exclamó Wanda al descubrir la prenda. Sin darle demasiada importancia, la joven respondió: “Me traje tapadito”. La reacción de la conductora fue inmediata: “Es divino”, comentó mientras desde el estudio también se escuchaba una expresión de asombro: “¡Guau!”.
El guiño de Marta Fort a Ricardo
La conversación tomó un tono todavía más divertido cuando Lizy Tagliani se sumó con una ocurrencia sobre el vestuario de Marta. “Para mí no tiene ropa y está usando todo lo del padre”, lanzó entre risas.
Lejos de esquivar el comentario, la hija del empresario aprovechó para contar la historia detrás de la elección y recordó una de las publicaciones más emblemáticas de Ricardo en las redes sociales.
“Este lo usó en el típico meme que dice: ‘Hoy rojo contra la envidia’, así”, explicó, haciendo referencia a la imagen que convirtió al tapado en una de las prendas más reconocibles del mediático.
De esta manera, un detalle de vestuario terminó convirtiéndose en uno de los momentos destacados de la gala. Con una elección cargada de significado, Marta llevó al estudio un recuerdo de su padre y volvió a poner en escena una de las frases que forman parte del universo popular de Ricardo Fort.
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