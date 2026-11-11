Cómo seguir EN VIVO el vuelo del papa León XIV desde Buenos Aires a Lima
Tras su emotiva despedida, el papa León XIV ya se encuentra en camino hacia Perú. Conocé cómo monitorear su trayecto en avión minuto a minuto y en directo.
Luego de una histórica y multitudinaria visita apostólica a la República Argentina, el papa León XIV concluyó su agenda y despegó desde el aeropuerto de Ezeiza. Para los fieles y curiosos que deseen acompañarlo a la distancia, existen plataformas digitales gratuitas que permiten seguir su trayecto aéreo en tiempo real.
Los detalles para rastrear el vuelo del papa León XIV hacia Lima
El viaje del Sumo Pontífice con destino a Perú se realiza a bordo del vuelo AR1096 (ARG1096), operado por la empresa de bandera Aerolíneas Argentinas.
De acuerdo con la información aeronáutica oficial, la aeronave partió desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE) a las 14:00 horas (hora argentina) de este miércoles 11 de noviembre. Se estima que su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (LIM) se concrete a las 16:50 horas (hora local peruana). El trayecto completo tiene una duración estipulada de 4 horas y 50 minutos.
IMPORTANTE: El papa León XIV recibió un emotivo mensaje de despedida desde la torre de control: "Nos tocó el corazón"
Para quienes deseen visualizar la posición exacta de la aeronave en el mapa, pueden acceder de forma totalmente gratuita al radar en vivo. Existen dos opciones principales:
- A través de Flightradar24, ingresando al enlace directo del radar del avión papal: seguir vuelo ARG1096.
- Mediante la plataforma FlightAware, buscando directamente el código de vuelo AR1096 para obtener datos detallados sobre altitud, velocidad y horario estimado de aterrizaje.
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