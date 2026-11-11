Cómo seguir EN VIVO el vuelo del papa León XIV desde Buenos Aires a Lima

De acuerdo con la información aeronáutica oficial, la aeronave partió desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE) a las 14:00 horas (hora argentina) de este miércoles 11 de noviembre. Se estima que su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (LIM) se concrete a las 16:50 horas (hora local peruana). El trayecto completo tiene una duración estipulada de 4 horas y 50 minutos.