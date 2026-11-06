Marta Fort emocionó con un homenaje a su papá en el día que hubiese cumplido 58 años: "Seguir tu legado"
Marta Fort homenajeó a Ricardo Fort con un sentido mensaje y habló de su ausencia en medio de su participación en MasterChef.
Este jueves 5 de noviembre fue una jornada significativa para Marta Fort. Su papá, Ricardo Fort, habría cumplido 58 años y, en medio de los recuerdos, la joven decidió homenajearlo públicamente con una publicación en sus redes sociales. A través de una historia de Instagram, la participante de MasterChef Celebrity compartió una imagen de cuando era apenas una bebé junto a su padre y acompañó la postal con una dedicatoria cargada de sentimientos.
La fecha también la llevó a reflexionar sobre el presente que atraviesa y los proyectos que está desarrollando. En particular, hizo referencia a su participación en el reality gastronómico y al deseo de que Ricardo pudiera ser testigo de esta nueva faceta de su carrera.
“Feliz día, papá”, fue la frase con la que inició su homenaje. Luego, profundizó en sus sentimientos y explicó por qué la ausencia de su padre se hace especialmente presente en este momento. “Hoy es un día muy movilizante para mí porque me hubiera encantado que hayas podido vivir todos los logros y esta nueva faceta en la que estoy que, si bien disfruto, una parte muy profunda de mi lo hace también para seguir tu legado y espera que estés orgulloso de cómo te estoy representando y acompañándome en cada camino. Yo creo que sí”, escribió.
De esta manera, Marta volvió a poner en palabras el lugar fundamental que Ricardo ocupa en su vida y dejó en evidencia que, incluso en sus nuevos desafíos profesionales, mantiene presente el legado de su papá.
Marta Fort contó que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: la anécdota que sorprendió en MasterChef
La influencer sorprendió a sus compañeros del reality de Telefe al revelar un episodio de la vida nocturna de su papá en Estados Unidos. Según relató, el empresario compartió una salida con la reina del pop y Donatella Versace.
Una historia desconocida sobre Ricardo Fort salió a la luz durante una conversación en MasterChef Celebrity. Esta vez, quien aportó detalles fue su hija, Marta Fort, que recordó una particular experiencia que habría vivido el empresario junto a dos figuras internacionales: Madonna y Donatella Versace.
Todo comenzó durante un intercambio con Julieta Nair Calvo, cuando ambas hablaban sobre sus gustos musicales. Marta contó que disfruta interpretar canciones de Lady Gaga y Madonna, mientras que la actriz recordó la admiración que Ricardo sentía por la música y mencionó especialmente el tema Bad Romance.
A partir de ese comentario, Julieta quiso saber si el empresario había tenido la oportunidad de conocer personalmente a Lady Gaga. Sin embargo, la respuesta de Marta tomó otro rumbo y sorprendió a su compañera.
"No, pero salió de joda con Madonna y con Versace", lanzó, en referencia a la cantante estadounidense y a la reconocida diseñadora Donatella Versace.
La revelación despertó inmediatamente la curiosidad de Julieta, que quiso conocer más detalles de aquel encuentro. Fue entonces cuando Marta agregó el dato más llamativo de la historia: según su relato, la propia Madonna habría mostrado interés sentimental por su papá. "Madonna se lo quiso levantar", aseguró la influencer. Después, completó la anécdota con una frase que provocó risas durante la charla: "Era lastimosamente muy gay para ella", remató.
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