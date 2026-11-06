Marta Fort emocionó con un homenaje a su papá en el día que hubiese cumplido 58 años: "Seguir tu legado"

Una historia desconocida sobre Ricardo Fort salió a la luz durante una conversación en MasterChef Celebrity. Esta vez, quien aportó detalles fue su hija, Marta Fort, que recordó una particular experiencia que habría vivido el empresario junto a dos figuras internacionales: Madonna y Donatella Versace.

Todo comenzó durante un intercambio con Julieta Nair Calvo, cuando ambas hablaban sobre sus gustos musicales. Marta contó que disfruta interpretar canciones de Lady Gaga y Madonna, mientras que la actriz recordó la admiración que Ricardo sentía por la música y mencionó especialmente el tema Bad Romance.

A partir de ese comentario, Julieta quiso saber si el empresario había tenido la oportunidad de conocer personalmente a Lady Gaga. Sin embargo, la respuesta de Marta tomó otro rumbo y sorprendió a su compañera.

"No, pero salió de joda con Madonna y con Versace", lanzó, en referencia a la cantante estadounidense y a la reconocida diseñadora Donatella Versace.

La revelación despertó inmediatamente la curiosidad de Julieta, que quiso conocer más detalles de aquel encuentro. Fue entonces cuando Marta agregó el dato más llamativo de la historia: según su relato, la propia Madonna habría mostrado interés sentimental por su papá. "Madonna se lo quiso levantar", aseguró la influencer. Después, completó la anécdota con una frase que provocó risas durante la charla: "Era lastimosamente muy gay para ella", remató.