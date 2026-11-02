La confesión de Martita Fort sobre Nazareno Casero en MasterChef: "Nos tiroteamos"

El ida y vuelta entre Martita Fort y Nazareno Casero en MasterChef

Seguidamente, la hija del recordado empresario reafirmó la fama de picaflor del actor al sumar que "vos sabés que yo cuando preguntaba me decían conocidas mías 'che mirá, a mí también'". La charla tomó un rumbo desopilante cuando la propia presentadora confesó que el participante también la había tiroteado a ella con un regalo.

Sorprendida por la revelación de la conductora, la participante reaccionó con picardía al señalar que "terrible Nazareno, como que no le hace asco a nada", asegurando que conserva todos los mensajes de WhatsApp. Ante esto, la animadora le propuso mostrárselos para comparar estrategias, mientras Rocío Robles sumó que el galán también había salido con una amiga suya.

Por su parte, el actor asumió sus gustos estéticos en la cocina al argumentar que "me gustan las rubias, también milité morochas". Sin embargo, a la hora de explicar la falta de avance con su compañera, el artista se justificó atribuyéndolo a "una cuestión etaria. Ella es más joven y yo un poco más anciano. Eso y que también se fue de viaje y consiguió otro muchacho".

Para dar cierre al divertido momento que interrumpió por unos minutos la competencia culinaria, la conductora le dejó un particular tip a la joven mediática. La recomendación de la presentadora estuvo inspirada directamente en las herramientas de su propia vida privada.

Con una sonrisa cómplice, la animadora despidió el tema aconsejando a la participante: "Guardá siempre todos los screenshots que algún día capaz los necesitas". De esta manera, las figuras del programa le pusieron fin a una jornada repleta de risas y confesiones al aire.