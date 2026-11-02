La confesión de Martita Fort sobre Nazareno Casero en MasterChef: "Nos tiroteamos"
Sin ningún filtro y muy natural, la hija de Ricardo confirmó que entre ella y su compañero hubo algunos cruces. Los detalles.
Una jornada de alto impacto mediático se vivió en la cocina de "MasterChef Celebrity", el reality culinario de Telefe, luego de que Marta Fort revelara los intentos de seducción de su compañero Nazareno Casero. Todo comenzó cuando el actor le alcanzó un ingrediente frente al jurado Damián Betular, manifestándole afectuosamente: "Por el respeto y el cariño que te tengo te entrego esto, aquí".
La caballerosidad del gesto motivó la inmediata intervención del pastelero, quien elogió al participante y le preguntó a la joven si continuaba en pareja. Pese a responder afirmativamente, la hija de Ricardo Fort mandó al frente al actor sin rodeos: "Sí, igual tiroteamos un poco".
La confesión tomó por sorpresa al jurado del certamen, quien prefirió indagar más sobre la situación antes de pasarle la posta a la conductora. En la entrevista individual, la mediática dio detalles del coqueteo: "Yo la verdad que bueno...no pequé, pero hubo tiroteos, back and forth, ¿viste?".
Asimismo, la participante justificó la falta de avance en el vínculo señalando la pasividad de su compañero frente a las cámaras del programa: "Betu, no te vas a enterar de nada igual, porque lo mismo que ustedes le critican de que es muy lento, también fue muy lento acá".
Como era de esperarse en el ciclo de Telefe, la conductora Wanda Nara se dirigió a la estación de trabajo de la mediática para exigir precisiones sobre la insinuación. Ante el abordaje de la presentadora, la joven expresó entre risas: "Uy, ¿para qué destapé la olla? Nada, boludear, hacernos los divos".
El ida y vuelta entre Martita Fort y Nazareno Casero en MasterChef
Seguidamente, la hija del recordado empresario reafirmó la fama de picaflor del actor al sumar que "vos sabés que yo cuando preguntaba me decían conocidas mías 'che mirá, a mí también'". La charla tomó un rumbo desopilante cuando la propia presentadora confesó que el participante también la había tiroteado a ella con un regalo.
Sorprendida por la revelación de la conductora, la participante reaccionó con picardía al señalar que "terrible Nazareno, como que no le hace asco a nada", asegurando que conserva todos los mensajes de WhatsApp. Ante esto, la animadora le propuso mostrárselos para comparar estrategias, mientras Rocío Robles sumó que el galán también había salido con una amiga suya.
Por su parte, el actor asumió sus gustos estéticos en la cocina al argumentar que "me gustan las rubias, también milité morochas". Sin embargo, a la hora de explicar la falta de avance con su compañera, el artista se justificó atribuyéndolo a "una cuestión etaria. Ella es más joven y yo un poco más anciano. Eso y que también se fue de viaje y consiguió otro muchacho".
Para dar cierre al divertido momento que interrumpió por unos minutos la competencia culinaria, la conductora le dejó un particular tip a la joven mediática. La recomendación de la presentadora estuvo inspirada directamente en las herramientas de su propia vida privada.
Con una sonrisa cómplice, la animadora despidió el tema aconsejando a la participante: "Guardá siempre todos los screenshots que algún día capaz los necesitas". De esta manera, las figuras del programa le pusieron fin a una jornada repleta de risas y confesiones al aire.
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