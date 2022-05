Máximo Kirchner: "Necesitamos que el pueblo recupere poder adquisitivo"

"Tengamos la voluntad para que los debates políticos se den de cara a la sociedad. Les pido que se metan, que participen. Necesitamos que el pueblo recupere el poder adquisitivo", remarcó Kirchner al hablar en el Museo Eva Perón, donde se hizo este homenaje que contó con una fuerte presencia femenina del peronismo bonaerense.

"No podemos dejar que nos enfrenten entre nosotros, lo que hay subir son los salarios y no romper la solidaridad entre los que tienen trabajo registrado y los que no", remarcó el principal referente de la agrupación La Cámpora.