Máximo Kirchner en C5N: "Empeoró la calidad de vida de la gente tras la proscripción de Cristina"
El dirigente habló con el Gato Sylvestre en C5N, donde lanzó duras críticas a Javier Milei y denunció "humillación" a Cristina Kirchner.
A un año de la condena a su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner brindó una extensa entrevista a Gustavo Sylvestre en la pantalla de C5N donde denunció la persecución judicial que sufre, pero también apuntó contra el Gobierno por la crisis económica.
En un mano a mano interesante, el dirigente de La Cámpora analizó la coyuntura política y económica del país, arremetió contra el presidente Javier Milei, se refirió a la inminente presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y denunció una persecución sistemática contra su madre, que cumple prisión domiciliaria.
Al ser consultado sobre las recientes polémicas que salpican al entorno presidencial, específicamente en torno a los plazos y manejos de la declaración jurada patrimonial de Adorni, Kirchner fue tajante. "Se reían de todo el mundo y le sacaron derechos a la gente. Ahora se ve cómo actúan", disparó.
Asimismo, Máximi aprovechó para trazar un paralelismo con otros funcionarios del gabinete actual que cuentan con un largo recorrido en la administración pública y sentenció: "Hay un caso como el de Sturzenegger, que actúa siempre igual en todos los gobiernos. Siempre ha sido el mismo personaje. Cómo actúan finalmente, cuando muestran su verdadera cara. Este es su verdadero rostro".
Máximo Kirchner lamentó situación de Cristina Kirchner: "La quieren humillar"
Uno de los momentos más densos de la entrevista giró en torno a la situación judicial y política de la exmandataria. Máximo Kirchner vinculó directamente los fallos en los tribunales con el peso electoral que mantiene la dirigencia del espacio.
Desde que anunció su candidatura, avanzaron de forma descarada. Uno termina viendo y entendiendo que la decisión de defender a la gente tiene que tener la templanza que tiene Cristina", sostuvo el legislador.
El diputado remarcó el fenómeno que se genera alrededor de su figura en los sondeos de opinión. "La realidad económica de la gran mayoría de la gente ocurre junto a la proscripción de Cristina, que además aparece primera o segunda en todas las encuestas. Todos los dirigentes menos ella tienen más imagen negativa que positiva", señaló.
Respecto al trato que recibe la expresidenta tras las últimas determinaciones judiciales, detalló el impacto en su entorno y su rutina y lamentó: "A Cristina la quieren humillar. Te ensucian, te aíslan y luego te condenan. En nuestro pueblo, cuando suceden estas cosas, se siente el desamparo. Tiene solo 4 horas por semana de visitas".
"Narcos y genocidas tienen mejores condiciones que Cristina", cuestionó el dirigente de La Cámpora.
“Vamos a dejar la vida para que Cristina sea candidata”
En otro tramo de la nota, Máximo Kirchner sostuvo que “muchos quieren votar” a la expresidenta, advirtió que “la elección sin ella va a tener graves problemas” y señaló: “Vamos a pelear lo que haya que pelear para que se pueda postular”.
"Si una persona como Cristina se banca lo que se banca, no dice nada... te pensás que si ve a la gente en la situación que está... se muere de ganas de salir, de militar, de trabajar. De recibir gente, si la dejaran. Está pensando y revisando esto", dijo el dirigente cuando le preguntaron si Cristina quiere ser candidata.
Balance sobre Javier Milei: "La gente vive peor"
Finalmente, Máximo Kirchner hizo un balance descarnado sobre los efectos de las políticas de ajuste implementadas por la actual gestión de La Libertad Avanza, desmitificando las promesas de campaña del oficialismo.
"Se pensaron que un hombre con una motosierra en la mano iba a solucionar los problemas. Y la gente hoy vive peor", sentenció, concluyendo que el desencanto social empieza a profundizarse a la par de la crisis económica.
NOTA EN DESARROLLO
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