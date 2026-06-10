Máximo Kirchner en C5N: "Empeoró la calidad de vida de la gente tras la proscripción de Cristina"

Desde que anunció su candidatura, avanzaron de forma descarada. Uno termina viendo y entendiendo que la decisión de defender a la gente tiene que tener la templanza que tiene Cristina", sostuvo el legislador.

El diputado remarcó el fenómeno que se genera alrededor de su figura en los sondeos de opinión. "La realidad económica de la gran mayoría de la gente ocurre junto a la proscripción de Cristina, que además aparece primera o segunda en todas las encuestas. Todos los dirigentes menos ella tienen más imagen negativa que positiva", señaló.

Respecto al trato que recibe la expresidenta tras las últimas determinaciones judiciales, detalló el impacto en su entorno y su rutina y lamentó: "A Cristina la quieren humillar. Te ensucian, te aíslan y luego te condenan. En nuestro pueblo, cuando suceden estas cosas, se siente el desamparo. Tiene solo 4 horas por semana de visitas".

"Narcos y genocidas tienen mejores condiciones que Cristina", cuestionó el dirigente de La Cámpora.

“Vamos a dejar la vida para que Cristina sea candidata”

En otro tramo de la nota, Máximo Kirchner sostuvo que “muchos quieren votar” a la expresidenta, advirtió que “la elección sin ella va a tener graves problemas” y señaló: “Vamos a pelear lo que haya que pelear para que se pueda postular”.

"Si una persona como Cristina se banca lo que se banca, no dice nada... te pensás que si ve a la gente en la situación que está... se muere de ganas de salir, de militar, de trabajar. De recibir gente, si la dejaran. Está pensando y revisando esto", dijo el dirigente cuando le preguntaron si Cristina quiere ser candidata.

maximo kirchner cristina

Balance sobre Javier Milei: "La gente vive peor"

Finalmente, Máximo Kirchner hizo un balance descarnado sobre los efectos de las políticas de ajuste implementadas por la actual gestión de La Libertad Avanza, desmitificando las promesas de campaña del oficialismo.

"Se pensaron que un hombre con una motosierra en la mano iba a solucionar los problemas. Y la gente hoy vive peor", sentenció, concluyendo que el desencanto social empieza a profundizarse a la par de la crisis económica.

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