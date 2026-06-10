Máximo Kirchner recordó en C5N su amistad con Indio Solari: "Nos abrazó cuando muchos se borraban"

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Maximo Kirchner habló de las trabas del Gobierno para la despedida de Indio Solari

El punto de mayor tensión en el relato de Máximo Kirchner llegó al recordar las gestiones contrarreloj que se realizaron el pasado viernes, apenas conocida la triste noticia, para que el pueblo ricotero pudiera despedir al músico en el Palacio Legislativo.

"El día viernes, nuestro bloque a través de Germán Martínez solicitó la posibilidad al presidente de la Cámara (Martín Menem) de llevar a cabo el velatorio en el Congreso. 'Que no, que sí, que no'. Finalmente, el Ministerio de Seguridad dijo que no estaban dadas las condiciones de seguridad", sostuvo Kirchner.

Para el diputado, el éxito del operativo final en Avellaneda dejó en evidencia los prejuicios del Gobierno nacional sobre los fanáticos y expresó: "A la luz de los hechos, y una vez concluido, estaba claro que se podía hacer. No sé cómo trabajan, pero quedó claro que se podía hacer. Es no conocer al público, basta con no agredirlos".

La "última misa" en Avellaneda

Kirchner reveló cuál fue la premisa central para que el velatorio masivo en el microestadio de Parque Domínico se desarrollara en absoluta paz y sin incidentes: "Una de las condiciones era que la policía esté retirada lo más que se pueda, para que no haya provocaciones. Y fue conmovedor. Todo lo que fue pasando es lo que él hubiera querido. Su mujer me había dicho que quería que sea una 'última misa'".

Para cerrar, el dirigente buscó despegarse de cualquier lectura oportunista sobre su dolor por la partida del artista: "Capitalizar esto, que era mi amigo, sería miserable. Cuando pasó todo y salió todo bien, respiré".