Máximo Kirchner recordó en C5N su amistad con Indio Solari: "Nos abrazó cuando muchos se borraban"
El dirigente de La Cámpora apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por las trabas en la despedida del ídolo popular.
En un tramo de su extensa entrevista con Gustavo Sylvestre en C5N, el diputado nacional Máximo Kirchner sorprendió al hablar en detalle sobre el vínculo personal y de profunda amistad que mantenía con Indio Solari, y también cruzó al Gobierno de Javier Milei por trabar la despedida.
Tras el masivo e histórico último adiós al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el legislador apuntó con dureza contra las idas y vueltas de las autoridades nacionales a la hora de organizar la despedida pública.
Con visible emoción, Kirchner relató cómo el dolor y la persecución política posterior a 2016 terminaron forjando un puente humano con quien era, desde su adolescencia, su máximo referente musical.
"Me golpeó fuerte. La amistad se fue generando, se dio sola tras la persecución desde el 2016. Un día nos llamó, nos invitó a comer junto a otros compañeros, y se fue dando algo bueno. Nos abrazó en un momento en que muchos se borraban. Encima era mi ídolo musical desde los 16 años. Fue algo muy lindo, tiene una familia muy linda", confesó.
El legislador también dio detalles de la lucidez que el cantante mantuvo hasta sus últimos días y rememoró el último contacto que mantuvieron previo a un bache de salud personal y rememoró: "Hablé con él antes de mi operación del 8 de mayo. Estaba muy informado y era muy agudo en su mirada. Tuve la suerte de compartir la intimidad y la charla".
Maximo Kirchner habló de las trabas del Gobierno para la despedida de Indio Solari
El punto de mayor tensión en el relato de Máximo Kirchner llegó al recordar las gestiones contrarreloj que se realizaron el pasado viernes, apenas conocida la triste noticia, para que el pueblo ricotero pudiera despedir al músico en el Palacio Legislativo.
"El día viernes, nuestro bloque a través de Germán Martínez solicitó la posibilidad al presidente de la Cámara (Martín Menem) de llevar a cabo el velatorio en el Congreso. 'Que no, que sí, que no'. Finalmente, el Ministerio de Seguridad dijo que no estaban dadas las condiciones de seguridad", sostuvo Kirchner.
Para el diputado, el éxito del operativo final en Avellaneda dejó en evidencia los prejuicios del Gobierno nacional sobre los fanáticos y expresó: "A la luz de los hechos, y una vez concluido, estaba claro que se podía hacer. No sé cómo trabajan, pero quedó claro que se podía hacer. Es no conocer al público, basta con no agredirlos".
La "última misa" en Avellaneda
Kirchner reveló cuál fue la premisa central para que el velatorio masivo en el microestadio de Parque Domínico se desarrollara en absoluta paz y sin incidentes: "Una de las condiciones era que la policía esté retirada lo más que se pueda, para que no haya provocaciones. Y fue conmovedor. Todo lo que fue pasando es lo que él hubiera querido. Su mujer me había dicho que quería que sea una 'última misa'".
Para cerrar, el dirigente buscó despegarse de cualquier lectura oportunista sobre su dolor por la partida del artista: "Capitalizar esto, que era mi amigo, sería miserable. Cuando pasó todo y salió todo bien, respiré".
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