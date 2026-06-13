Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de frío bajará la temperatura a 2 grados o menos en el AMBA

Para las jornadas de mañana domingo y el próximo lunes, las temperaturas continuarán descendiendo de forma muy pronunciada. Se prevén días mayormente despejados y soleados pero extremadamente fríos, con marcas térmicas oficiales que tocarán los 2 grados de mínima durante las primeras horas del día y apenas alcanzarán un pico de 10 a 13 grados de máxima por la tarde. Recién hacia mediados de la próxima semana los registros térmicos comenzarán a mostrar una leve y paulatina recuperación, logrando superar la barrera de los 15 grados.