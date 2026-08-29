A siete años de la muerte de Xana, la hija de Luis Enrique: el emotivo recuerdo de su hermana y su abuela

Al mostrar este rincón en las redes sociales, Sira agregó corazones azules y una estrella brillante, en una nueva demostración del lugar que Xana continúa ocupando en la vida de toda la familia.

La jornada en Gijón también permitió reunir a buena parte de sus seres queridos. Luis Felipe Martínez y Nelly García, los abuelos paternos de Sira, estuvieron presentes para acompañarla desde las gradas. También asistieron su madre, sus tíos y sus primas.

Luis Enrique, en tanto, se encontraba en París por compromisos profesionales, mientras que el hermano de Sira tenía previsto sumarse posteriormente.

Sira Martínez y una jornada especial en Las Mestas

Además de la carga emocional de la fecha, Sira tuvo una destacada participación deportiva y reconoció lo especial que resulta para ella competir en Asturias.

"Estar en Las Mestas es para mí como saltar en casa", aseguró.

La amazona también detalló quiénes habían podido acompañarla durante la competencia: "Hoy me están apoyando mis abuelos, mis primas, mis tíos y mi madre. Mi hermano llega esta noche. Mi padre está en París".

Sin embargo, uno de los aspectos más significativos de esta edición fue poder combinar su actividad deportiva con el proyecto creado para mantener vivo el legado de Xana. "Poder tener a la Fundación Xana en Gijón para mi familia es súper bonito", expresó Sira.

La pérdida de Xana marcó profundamente a toda la familia. Cuando se conoció su muerte, Luis Enrique había expresado públicamente el dolor que atravesaban: "Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas".

Ese recuerdo se mantuvo presente a lo largo de los años. Tres años atrás, en el aniversario del nacimiento de su hermana, Sira también le dedicó un mensaje en sus redes sociales: "Feliz cumple Xanita. No podría haber tenido una mejor hermana, te echamos de menos cada día".

La actuación deportiva de Sira Martínez en Gijón

En medio de una jornada atravesada por los recuerdos familiares, Sira también tuvo motivos para celebrar dentro de la pista.

Con Texas consiguió el séptimo puesto y, al analizar su desempeño, consideró que "creo que ha estado muy bien".

También fue una jornada importante por el estreno de su nueva yegua, Izara. "También saltó muy bien, era la primera vez que entraba en esta pista y súper bien, me sentí muy cómoda", contó sobre la experiencia.

Finalmente, obtuvo el octavo lugar junto a Piper y destacó especialmente el acompañamiento que recibió durante la competencia: "La pista es increíble, la gente siempre es increíble, siempre animan un montón y lo viven mucho".

Nelly García recordó a su nieta Xana

El espacio de la Fundación Xana también se convirtió en uno de los puntos destacados del evento. En el puesto podían encontrarse camisetas, sudaderas y peluches, mientras que el objetivo principal era dar mayor difusión a la tarea solidaria de la organización.

Álex Montesinos, integrante de la entidad, explicó: "Realmente lo que queremos con esto es visibilidad y dar a conocer la fundación". Además, señaló que el dinero obtenido permitirá "seguir ayudando a otras familias".

Una de las personas que se acercó al lugar fue Nelly García, abuela de Xana, quien habló con emoción sobre su nieta y aseguró que "era una niña de lo más lista".

Nelly se llevó "el peluchín" y contó que también participa activamente de la iniciativa: "estoy apuntada para colaborar todos los meses".

La mujer definió además como "increíble y maravilloso" que la fundación pudiera estar presente en Las Mestas, en una fecha que volvió a reunir deporte, solidaridad y el recuerdo de Xana siete años después de su muerte.