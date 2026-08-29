Récord Guinness: un Iphone fue lanzado desde la estratósfera en caída libre y sobrevivió gracias a su funda

De hecho, y según Guinness World Records, el teléfono había superado la caída y fue recuperado intacto, otorgando a sus responsables el premio por el récord correspondiente a la mayor caída de un teléfono móvil protegido por una funda sobre formaciones terrestres naturales.

El teléfono sobrevivió y su funda cumplió los requisitos, ya que Rhinoshield aprobó su apuesta por la fabricación de una funda para celulares basada en materiales reciclables sin renunciar a la protección frente a impactos.