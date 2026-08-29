Récord Guinness: un Iphone fue lanzado desde la estratósfera en caída libre y sobrevivió gracias a su funda
El experimento fue realizado en Suecia para probar una funda reciclable para teléfonos celulares.
Un iPhone 17 Pro sobrevivió a una caída de 30.607 metros sin paracaídas y logró así el récord Guinness que, en realidad, los promotores de la iniciativa, dos empresas europeas, no intentaban alcanzar por no era su intención
La prueba extrema se realizó en el norte de Suecia, auspiciada por las compañías Rhinoshield y la aeroespacial Sent Into Space, la primera sueca y la segunda británica, y se llevó a cabo para probar el límite la resistencia de una funda para móvil confeccionada por los escandinavos con un único material para facilitar su reciclaje.
En concreto, el desafío consistía en que el teléfono debía descender libremente y la funda tenía que ser la primera parte del conjunto que entrara en contacto con el terreno, para lo cual se lanzó un globo con el dispositivo móvil desde el Centro Espacial de Esrange, situado en una extensa zona restringida del norte de Suecia.
Cuando el globo se encontraba a una altura de 30.607 metros, tres veces superior a la altitud habitual de crucero de un avión comercial, se soltó el dispositivo móvil para que inicie el descenso en caída libre, sufriendo además en su trayecto agudos cambios de temperatura y presión atmosférica.
Tras realizar cálculos sobre el posible sitio donde caería desde la estratósfera y unas cinco horas de búsqueda en unos dos kilómetros cuadrados, el iPhone 17 Pro fue hallado en una zona deshabitada próxima a Kiruna, ciudad ubicada en la región de Laponia. Sano y salvo.
De hecho, y según Guinness World Records, el teléfono había superado la caída y fue recuperado intacto, otorgando a sus responsables el premio por el récord correspondiente a la mayor caída de un teléfono móvil protegido por una funda sobre formaciones terrestres naturales.
El teléfono sobrevivió y su funda cumplió los requisitos, ya que Rhinoshield aprobó su apuesta por la fabricación de una funda para celulares basada en materiales reciclables sin renunciar a la protección frente a impactos.
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