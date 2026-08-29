Dónde rige el Ingreso Mínimo Vital para jóvenes mayores de 23 años que viven con sus padres y no trabajan

No obstante, la legislación contempla excepciones cruciales para quienes hayan iniciado recientemente un proceso de separación o divorcio, así como para aquellas personas que hayan tenido que abandonar su domicilio de manera forzada como consecuencia de una grave situación de violencia de género.

Las excepciones del sistema de asistencia para mayores de 30 años

La normativa española también establece directrices, marcos legales y exigencias habitacionales diferentes para los ciudadanos que superan la barrera de los 30 años y buscan una red de contención económica.

Quienes busquen solicitar el subsidio en esta franja etaria deberán demostrar fehacientemente que durante el año anterior a la solicitud no han tenido su domicilio fijado en el mismo lugar que sus padres o tutores legales.

o tutores legales. Para los jóvenes de 23 a 29 años, la ley entiende que la falta de recursos económicos no impide la convivencia paterna, pero a partir de los 30 años el Estado exige acreditar una trayectoria residencial totalmente diferente y consolidada.

Según las últimas estadísticas oficiales facilitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta trascendental ayuda económica ya asiste a cerca de 2,4 millones de personas, intentando paliar la grave crisis de ingresos que afecta fuertemente a los hogares europeos.