Al menos 18 personas murieron en una embarcación a la deriva cerca de las costas griegas

Dentro de la embarcación se encontraron los cuerpos de las 18 personas, todas migrantes que intentaban cruzar una de las rutas más peligrosas de Europa. La falta de señales de auxilio y el deterioro del barco complicaron aún más la situación.

Las autoridades griegas confirmaron que la Guardia Costera Helénica logró rescatar únicamente a dos sobrevivientes que se encontraban en el agua tras el incidente.

En estos momentos, los equipos de rescate mantienen un amplio despliegue en la zona marítima. Botes patrulla continúan con las operaciones de búsqueda y la penosa tarea de recuperar los cadáveres del mar.

Hasta ahora, la causa que provocó el hundimiento de la precaria embarcación no ha sido aclarada, por lo que la Guardia Costera ya ha puesto en marcha una investigación para determinar las circunstancias del fatal suceso.