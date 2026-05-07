Estados Unidos e Irán se responsabilizan por lanzamientos de misiles en el estrecho de Ormuz
Las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona aseguran haber respondido al ataque y las iraníes afirman que se trató de un ataque “agresivo y terrorista” de los Estados Unidos.
Estados Unidos atacó este jueves instalaciones militares iraníes que a su vez habían lanzado misiles y drones contra buques de guerra de ese país norteamericano que transitaban por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de EEUU (Centcom).
“Las fuerzas estadounidenses interceptaron ataques iraníes no provocados y respondieron con ataques de autodefensa mientras destructores de misiles guiados de la Armada estadounidense transitaban por el estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán”, se precisó mediante un comunicado.
Según esa declaración oficial, las fuerzas de Irán “lanzaron múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones mientras los buques USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) y USS Mason (DDG 87) transitaban por el paso marítimo internacional”, al tiempo que se aclaró que “ningún activo estadounidense fue alcanzado”.
En ese marco, el Centcom “eliminó las amenazas entrantes y atacó las instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses, incluidos los sitios de lanzamiento de misiles y drones, los centros de mando y control, y los nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento” del país persa, asegurando que la fuerza militar estadounidense desplegada en la región “no busca una escalada” en el conflicto.
La versión de Irán sobre el incidente
Por su parte, el principal comando militar de Irán, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, calificó el ataque estadounidense de “agresivo y terrorista”, violando el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, declaró su portavoz, Ebrahim Zolfaghari.
Según reportan medios estatales iraníes, las instalaciones comerciales en el muelle Bahman en la isla de Qeshm habían sido atacadas en un intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad iraníes y “el enemigo”.
Agencias internacionales reportaron en tanto que uno de los buques atacados fue un petrolero que navegaba desde aguas territoriales iraníes cerca de Jask hacia el estrecho de Ormuz, y el otro ingresaba al estrecho cerca de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, según declaraciones de Zolfaghari.
Señaló que las fuerzas armadas iraníes respondieron de inmediato atacando buques militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto iraní de Chabahar, causándoles “daños considerables”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario