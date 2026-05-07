Estados Unidos e Irán se responsabilizan por lanzamientos de misiles en el estrecho de Ormuz

La versión de Irán sobre el incidente

Por su parte, el principal comando militar de Irán, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, calificó el ataque estadounidense de “agresivo y terrorista”, violando el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, declaró su portavoz, Ebrahim Zolfaghari.

Según reportan medios estatales iraníes, las instalaciones comerciales en el muelle Bahman en la isla de Qeshm habían sido atacadas en un intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad iraníes y “el enemigo”.

Agencias internacionales reportaron en tanto que uno de los buques atacados fue un petrolero que navegaba desde aguas territoriales iraníes cerca de Jask hacia el estrecho de Ormuz, y el otro ingresaba al estrecho cerca de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, según declaraciones de Zolfaghari.

Señaló que las fuerzas armadas iraníes respondieron de inmediato atacando buques militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto iraní de Chabahar, causándoles “daños considerables”.