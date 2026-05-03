Alarma en Países Bajos: un extremista habría planeado atacar a las hijas de Máxima Zorreguieta
El hombre, de 33 años, tenía en su casa dos hachas con los nombres grabados de las princesas Amalia de Orange, de 22 años, y Alexia de los Países Bajos, de 20.
Un ciudadano de 33 años fue arrestado en Países Bajos, señalado por presuntamente organizar un ataque dirigido a dos hijas de la reina Máxima Zorreguieta. Según trascendió, al momento de la detención se encontraron en su vivienda dos hachas con los nombres de la princesa Amalia de Orange, de 22 años, y su hermana Alexia de los Países Bajos, de 20.
El caso salió a la luz a partir de una resolución judicial difundida en el sitio oficial de la Fiscalía de La Haya, donde se detalló que los hechos ocurrieron en febrero. Está previsto que el próximo lunes el acusado declare en una audiencia preliminar ante la Justicia.
El expediente se manejó con un fuerte hermetismo: no se difundió la identidad del sospechoso con el objetivo de resguardar la seguridad de la familia real. No obstante, el informe oficial señala que durante el operativo se incautaron dos hachas con inscripciones que incluían los nombres “Alexia”, referencias al Mossad y el saludo nazi “Sieg Heil”. También se halló un manuscrita con los nombres “Amalia”, “Alexia” y la frase “baño de sangre”.
Por ahora, las autoridades no confirmaron cuál habría sido el móvil del presunto ataque. Esa línea comenzará a esclarecerse con la declaración del detenido ante el tribunal neerlandés en los próximos días, aunque una de las hipótesis apunta a una posible motivación extremista vinculada a la ultraderecha.
Cabe recordar que las hijas de Máxima ya enfrentaron episodios de amenazas en el pasado. En 2020, Amalia recibió mensajes intimidatorios en su teléfono, lo que derivó en un refuerzo de su custodia. En tanto, en 2022 debió abandonar su residencia estudiantil en Ámsterdam por cuestiones de seguridad y trasladarse nuevamente al palacio real en La Haya, bajo estrictas medidas de seguridad. “No puede vivir en Ámsterdam y prácticamente no puede salir. Esto tiene enormes consecuencias para su vida”, había advertido entonces la reina Máxima.
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