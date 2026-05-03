Alarma en Países Bajos: un extremista habría planeado atacar a las hijas de Máxima Zorreguieta

Cabe recordar que las hijas de Máxima ya enfrentaron episodios de amenazas en el pasado. En 2020, Amalia recibió mensajes intimidatorios en su teléfono, lo que derivó en un refuerzo de su custodia. En tanto, en 2022 debió abandonar su residencia estudiantil en Ámsterdam por cuestiones de seguridad y trasladarse nuevamente al palacio real en La Haya, bajo estrictas medidas de seguridad. “No puede vivir en Ámsterdam y prácticamente no puede salir. Esto tiene enormes consecuencias para su vida”, había advertido entonces la reina Máxima.