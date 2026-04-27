La figura de Países Bajos que se rompió los ligamentos cruzados y se pierde el Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpursOfficial/status/2048673522415722730&partner=&hide_thread=false We can confirm that Xavi Simons has ruptured the Anterior Cruciate Ligament (ACL) in his right knee.



The 23-year-old suffered the injury during the second half of our Premier League fixture at Wolverhampton Wanderers on Saturday.



Xavi will undergo surgery in the coming weeks… pic.twitter.com/FUEf5VrZnx — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 27, 2026

En la misma línea, profundizó sobre el impacto que le genera esta situación: “Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada... junto con la Copa del Mundo. Representando a mi país este verano... simplemente se fue. Llevará tiempo encontrar la paz con esto, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos esta pelea. Voy a recorrer este camino ahora, guiado por la fe, con fuerza, con resistencia, con creencia, mientras cuento los días para volver ahí fuera. Tengan paciencia conmigo”.

Más allá del duro presente, Simons venía consolidándose como una pieza cada vez más relevante en la selección neerlandesa. Tras su participación en Qatar 2022, donde tuvo minutos limitados, su protagonismo creció bajo la conducción de Ronald Koeman. Desde entonces, acumuló 33 partidos internacionales, seis goles y más de 2.000 minutos en cancha, convirtiéndose en una alternativa valiosa dentro del plantel.

xavi simons 12

Para los Spurs, la ausencia llega en el peor momento posible, con el equipo comprometido en la lucha por la permanencia. La pérdida de un jugador con su capacidad de desequilibrio representa un golpe difícil de absorber en la recta final del campeonato.