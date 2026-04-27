La figura de Países Bajos que se rompió los ligamentos cruzados y se pierde el Mundial 2026
El mediocampista neerlandés sufrió una grave lesión en su rodilla derecha y estará fuera de las canchas por varios meses, afectando tanto a su club como a la Selección.
El cierre de temporada se volvió cuesta arriba para el Tottenham, que recibió una noticia devastadora en un momento crítico. A la baja ya confirmada de Cristian “Cuti” Romero, se sumó ahora la de Xavi Simons, una de las figuras ofensivas del equipo, quien sufrió una seria lesión que lo marginará por un largo período y lo deja sin chances de disputar el próximo Mundial 2026 con Países Bajos.
El episodio ocurrió durante el triunfo del conjunto londinense frente a Wolverhampton, en un partido que parecía encaminarse con normalidad hasta que una acción cambió todo. En una disputa sobre la banda izquierda con Hugo Bueno, el mediocampista de 23 años quedó con su rodilla derecha comprometida tras trabarse en el césped del Molineux Stadium. La reacción fue inmediata: gritos de dolor y una evidente angustia que encendieron todas las alarmas.
Las sospechas se confirmaron poco después. Los estudios médicos determinaron que Simons sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una de las lesiones más temidas por los futbolistas. El diagnóstico implica una recuperación estimada en al menos ocho meses, lo que no solo lo deja fuera del tramo final de la Premier League, sino también de la Copa del Mundo, uno de sus grandes objetivos.
El propio jugador fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, con un mensaje cargado de emoción y frustración: “Dicen que la vida puede ser cruel y hoy se siente así. Mi temporada ha llegado a un final abrupto y solo estoy tratando de procesarlo. Honestamente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido”.
En la misma línea, profundizó sobre el impacto que le genera esta situación: “Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada... junto con la Copa del Mundo. Representando a mi país este verano... simplemente se fue. Llevará tiempo encontrar la paz con esto, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos esta pelea. Voy a recorrer este camino ahora, guiado por la fe, con fuerza, con resistencia, con creencia, mientras cuento los días para volver ahí fuera. Tengan paciencia conmigo”.
Más allá del duro presente, Simons venía consolidándose como una pieza cada vez más relevante en la selección neerlandesa. Tras su participación en Qatar 2022, donde tuvo minutos limitados, su protagonismo creció bajo la conducción de Ronald Koeman. Desde entonces, acumuló 33 partidos internacionales, seis goles y más de 2.000 minutos en cancha, convirtiéndose en una alternativa valiosa dentro del plantel.
Para los Spurs, la ausencia llega en el peor momento posible, con el equipo comprometido en la lucha por la permanencia. La pérdida de un jugador con su capacidad de desequilibrio representa un golpe difícil de absorber en la recta final del campeonato.
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